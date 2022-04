Ministerul rus al Apărării susține că 1.500 de mercenari români ar lupta în Ucraina, pentru guvernul de la Kiev

Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării, a declarat că regimul de la Kiev ar folosi în jur de 1.500 de mercenari veniți din țara noastră, scrie agenția oficială de știri RIA Novosti. Potrivit lui Konașenkov, ”regimul naționalist de la Kiev a angajat un total 6.824 de mercenari străini din 63 de țări de la începutul operațiunii miltare speciale.”

Acești combatanți, inclusiv cei români, ar fi desfășurați în zona orașelor Kiev, Harkov, Odessa, Nikolaev și Mariupol.

Dintre aceștia, 1.717 ar proveni din Polonia, iar din România, SUA și Canada ar fi sosit câte 1.500 de oameni, conform oficialului de la Kremlin. 300 de mercenari ar fi de origine britanică, alți 300 - georgieni, iar aproape 200, din zonele din Siria controlate de Turcia.

