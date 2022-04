Premierul Ciucă, întrebat despre posibilitatea ca în Ucraina să lupte și mercenari români : Mare grijă de unde vă informați

Rugat să comenteze informaţia potrivit căreia pe teritoriul României s-ar instrui militari ucraineni, premierul a răspuns făcând apel la cetăţenii români să aibă "mare grijă de unde se informează", conform Agepres.

Nicolae Ionel Ciucă a fost întrebat despre afirmaţia unui oficial rus potrivit căreia mulţi mercenari români luptă în Ucraina.

"Deci, nu există astfel de date. Am văzut că există şi informaţia conform căreia s-ar instrui pe teritoriul României militari ucraineni. Nici nu încape discuţia acestui subiect. (...) Vă rog şi fac apel la cetăţenii români să aibă în vedere şi să aibă, de asemenea, mare grijă de unde se informează. Este o situaţie de securitate deosebit de complicată şi în acest ansamblu există foarte multe informaţii care fac parte din domeniul dezinformării, al fake news-ului, al propagandei şi avem nevoie de foarte mult discernământ când primim astfel de informaţii", a declarat Nicolae Ciucă.

De ce nu vorbește premierul Ciucă despre situația militară din Ucraina

În context, premierul a precizat că din poziţia pe care o ocupă în prezent nu doreşte să-şi expună opiniile de specialist în legătură cu războiul din Ucraina, întrebat de ce nu a vorbit niciodată românilor despre războiul de la graniţa de nord a României şi dacă a fost invitat să facă acest lucru.

"O invitare directă pe acest subiect nu am avut, dar, sigur, cariera mea profesională este cea pe care o ştim şi o ştiţi şi dumneavoastră. În acest moment ocup o funcţie prin care nu aş dori să vin şi să prezint elementele specifice legate de acest subiect, deoarece orice declaraţie de la acest nivel are alte conotaţii în spaţiul public şi în mod deosebit în cel internaţional. În schimb, am văzut că există foarte mulţi specialişti, există oameni... analişti care fac acest lucru şi îl fac foarte bine", a afirmat Ciucă.

