”North Star Support Group (NSSG), unul dintre liderii globali ai segmentului de servicii de consultanță și management al riscului pentru companii private ce desfășoară operațiuni de business în cele mai dificile regiuni din lume, anunță că informația transmisă de agenția de presă RIA Novosti conform căreia colaboratori români ai companiei ar fi implicați în operațiuni desfășurate în Odesa este complet falsă.

NSSG nu are în momentul de față colaboratori în orașul Odessa, din Ucraina, și nu desfășoară nicio activitate în această zonă. Mai mult decât atât, NSSG nu este o companie de tipul PMC – Private Military Company – și nu are nicio implicare militară în teatrele de conflict, inclusiv în războiul din Ucraina.”

North Star Support Group este o companie cu o prezență globală, care are birouri în România.

Pe 12 aprilie, Ria Novosti, agenție oficială de știri a Kremlinului, scria: ”O echipă secretă de monitorizare NATO, care include angajați ai unui PMC [companie militară privată - n. red.] din România, a început să opereze la Odessa, a declarat pentru RIA Novosti o sursă din serviciile rusești, citând informatorii săi din forțele ucrainene.

«Într-o suburbie a orașului Odessa există o bază secretă a echipei de monitorizare NATO, dotată cu echipamente ce permit determinarea cu precizie a poziției oricărei nave din Marea Neagră pe o rază de 200 de kilometri. Specialiștii principali sunt angajați ai Grupului PMC Nordstarsupport din România”, a declarat sursa»

Potrivit acesteia, misiunea echipei este de a preveni un desant al forțelor rusești și de a localiza navele rusești pentru a ghida spre ele rachetele ucrainene Neptun [care ar fi fost folosite pentru a lovi crucișătorul Moskva pe 14 aprilie - n. red.].”

Știrea RIA a fost preluată atât de diverse media online din Rusia, cât și din afara acesteia - de pildă, de Republicworld.com, site-ul unei televiziuni din India sau pagina web a săptămânalului maghiar 168 Óra . Ea a ajuns ulterior și în presa din România.

Știrea a apărut și într-o postare pe Twitter a Ambasadei Rusiei din Republica Sud-Africană, însoțită de o fotografie a mareșalului Antonescu și de textul ”românii ajută regimul nazist din Kiev la Odessa așa cum au ajutat forțele germane să ocupe Odessa în 1943”.

“A secret monitoring group of NATO comprising officials of🇷🇴PMC has commenced work in Odessa”, media report. So, Romanians help Nazi Kiev regime in Odessa, just like🇷🇴forces were helping German forces in occupying it in 1943. Apparently someone didn't draw lessons from history pic.twitter.com/ZAW8ReAmJN