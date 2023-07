Explozia puternică a avut loc în porturile Ismail și Reni, care au deschidere la Dunăre și care se află foarte aproape de granița româno-ucraineană. Este practic cel mai apropiat punct de România în care Rusia lovește de la începutul războiului. Cu toate acestea, generalul Virgil Bălăceanu a transmis pentru sursa citată că acest atac cu drone nu reprezintă o escaladare a conflictului declanșat de Rusia și nu reprezintă o amenințare la adresa NATO.

#Russia attack on #Reni early morning with Shahed drones. At 200 meters from #🇷🇴Romania territory. Get your right information straight from the source. https://t.co/h3n699W7Q5 pic.twitter.com/SrK936QtMW — AGRIColumn (@Agricolumn_EU) July 24, 2023

Odessa region today. Arrival at the port of Reni Today, “Geranki” struck a powerful blow to the port in Izmailovsky district of Odessa region. pic.twitter.com/KIAYRgMQma

Overnight, 3 Shahed-drones were shot down near Odesa but unfortunately a grain facility was once again hit. Six people were injured, 4 were admitted to the hospital of which one is in severe conditions. A hangar with grain and cargo storage tanks were destroyed pic.twitter.com/NZc1AaxrQM— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 24, 2023