Potrivit Kommersant, compania lui Patrușev jr., Aurora, va deveni principalul contractor al Gazprom pentru foraje offshore, sub denumirea Gazprom Shelfproekt. Fiul omului de încredere al lui Putin va ajunge astfel să controleze toate platformele de foraj și navele de aprozivionare ale Gazprom. De asemenea, el va prelua și operațiunile de foraj offshore ale Novatek, cel mai mare producător privat de gaze din Rusia.

Gazprom Shelfproekt ”va contribui la cea mai eficientă dezvoltare a potențialului de hidrocarburi al platformei continentale a Rusiei”, afirmă compania.

Oficial, Gazprom intenționează să foreze în apele arctice ale Rusiei, în Marea Kara și Marea Barents. Însă numirea lui Andrei Patrușev, al cărui tată este privit drept unul dintre cei mai agresivi acoliți ai lui Putin, fiind descris drept ”cel mai periculos om din Rusia”, ar putea indica și o dorință de extindere spre Marea Neagră. Mai ales că Patrușev sr. este privit la Kremlin drept specialistul în zona Europei de sud-est.

O recentă analiză T-Intelligence arăta că, pe termen lung, Rusia ar putea plănui să preia controlul platformelor offshore de gaze din zona economică exclusivă. Aceasta ar explica și resursele militare alocate de Kremlin pentru cucerirea și apărarea Insulei Șerpilor.

O eventuală anexare a Insulei Șerpilor de către Rusia ar putea redeschide diferendul privind acest teritoriu, pe care Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga îl încheiase în 2009. La acel moment, CIJ a acordat țării noastre aproape 80% din zona de platou continental şi zonă economică exclusivă disputată cu Ucraina.

Dar Kremlinul nu recunoaște deciziile acestei Curți. Ca urmare, nu va recunoaște nici linia de delimitare în Marea Neagră stabilită de CIJ, astfel că un diferend pe acest subiect cu România ar fi inevitabil, dacă Rusia ar controla Insula Șerpilor.

Miza o constituie resurse evaluate la 70 de miliarde de metri cubi de gaze naturale și 12 milioane de tone de petrol. Kremlinul nu are nevoie de ele - dar nici nu vrea ca alții să aibă acces la ele

De altfel, în trecut, Rusia a acaparat platformele offshore ucrainene din Marea Neagră. Mai recent, a trimis nave militare în operațiuni de ”intimidare” a plaformelor românești din zonă.

Photos taken a few days ago by workers at Ana gas production platform (located 120 km offshore in the Romanian Black Sea exclusive economic zone). Russian Navy seems active in a wider area (but very carefull not to approach Romania's territorial sea). pic.twitter.com/JXE1DSsds0— Sorin Melenciuc (@SorinMelenciuc) June 16, 2022