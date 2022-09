Astfel, în scrisoarea oficială a acestora din urmă se arăta faptul că Vladimir Putin a pus în aplicare reforme bune în primul său mandat și, parțial, în al doilea, dar după aceea totul a mers greșit, conform Daily Beast.

"Retorica pe care tu și subordonații tăi o folosiți este agresivă și intolerantă de foarte mult timp, ceea ce, în final, a dus la întoarcerea Rusiei într-o eră similară cu cea a Războiului Rece", se arată în mesajul care se adresează direct lui Vladimir Putin, într-un limbaj neobișnuit de dur.

De asemenea, transmit semnatarii scrisorii, președintele rus este rugat să își părăsească postul, ca urmare a faptului că modeul său de a guverna este anacronic și încetinește Rusia și potențialul său uman.

Oficialii rușii nu sunt însă singuri în demersul lor, nenumărați bloggeri militari loiali Kremlinului adoptând un discurs asemănător, cu un ton foarte dur.

Astfel, arată aceștia, felul în care a reacționat Putin la acastă înfrângere nu se compară nici pe departe cu felul în care ar fi făcut-o Stalin, deși pe acesta din urmă îl asemuiesc unui "vampir".

Un alt blogger a criticat de altfel și faptul că Vladimir Putin a ales să sărbătorească Ziua Moscovei, în condițiile în care soldații ruși nu au veste antiglonț și nici truse de prim ajutor.

Inclusiv celebrul aliat cecen al lui Valdimir Putin, Ramzan Kadîrov, a criticat aspru retragerea rusă din Harkov pe canalul său de Telegram, explicând că va fi forțat să meargă personal la Vladimir Putin să-i explice situația de pe front, conform Al Jazeera.

"Avem luptători pregătiți special pentru asemenea situații, a explicat acesta, arătând totodată că 10.000 de oameni sunt gata să li se alăture și că vor ajunge la Odesa în viitorul apropiat.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn't working in Russia's favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 11, 2022