Comisia Europeană a decis să țină închis robinetul fondurilor europene pentru Ungaria

Comisia Europeană şi-a menţinut propunerea de îngheţare a unor fonduri europene ce revin Ungariei, considerând insuficiente ultimele reforme adoptate de guvernul premierului Viktor Orban în materie de stat de drept, transmite AFP, citată de Agerpres.

Consiliul UE (statele membre) au acum termen până pe 19 decembrie să decidă dacă validează această propunere, dacă o resping sau o modifică.



Sub presiunea Parlamentului European, Comisia Europeană a cerut suspendarea a 7,5 miliarde de euro din fondurile de coeziune - sumă ce reprezintă 65% din fondurile europene alocate Ungariei în bugetul plurianual al UE pentru perioada 2021-2027 - şi a celor 5,8 miliarde de euro ce revin acestei ţări sub formă de granturi în planul european de relansare în urma pandemiei.



În evaluarea sa de la sfârşitul lunii noiembrie, Bruxellesul a considerat nesatisfăcătoare implementarea a 17 măsuri asupra cărora guvernul de la Budapesta s-a angajat pentru a răspunde preocupărilor Comisiei.



Însă statele membre, în frunte cu Franţa şi Germania, au cerut marţi executivului comunitar să facă o nouă evaluare, care să ţină cont de ultimele măsuri adoptate miercuri de parlamentul ungar.



Titulara portofoliului Justiţiei în guvernul de la Budapesta, Judit Varga, a declarat atunci că ''cele 17 angajamente asumate în acord cu Comisia au fost deplin realizate în termen''.



Însă Comisia Europeană are o altă părere şi consideră că ''riscul pentru bugetul UE (...) nu s-a schimbat odată cu ultimele schimbări legislative adoptate în Ungaria'', potrivit unei scrisori adresate preşedinţiei cehe a Consiliului UE de comisarul european pentru buget, Johannes Hahn.



Disputele guvernului conservator al lui Orban cu Bruxellesul asupra statului de drept ţin de numeroase teme, printre acuzaţiile Comisiei Europene la adresa Ungariei numărându-se deficienţele în funcţionarea independentă a justiţiei, corupţia, neregulile în atribuirea contractelor publice, afectarea independenţei presei, contestarea întâietăţii dreptului UE asupra celui naţional, nerespectarea drepturilor persoanelor LGBT şi ale migranţilor, iar mai recent şi blocarea de către Budapesta a unui ajutor financiar european de 18 miliarde de euro pentru Ucraina.



Viktor Orban a acuzat vinerea trecută Comisia Europeană că îngheaţă din motive strict politice fondurile europene alocate ţării sale.

