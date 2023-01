Marea Britanie va trimite Ucrainei o escadrilă de tancuri Challenger 2

Ucraina va primi tancuri principale de luptă Challenger 2 de la britanici, o decizie prezentată de Secretarul Apărării în fața Camerei Comunelor în urma violențelor tot mai multe din Ucraina. Ben Wallace a arătat că Rusia „nu a reușit, în mod evident, să spulbere încrederea și dorința de luptă a ucrainenilor,” iar, în același timp, „a pierdut pe front mai mulți generali și ofițeri de rang superior.”

În plus, Wallace a spus că se așteaptă ca, în perioada următoare, „Rusia să încerce o ofensivă, ignorând costul de vieți omenești care vine negreșit la pachet cu o astfel de decizie.” Pentru a înțelege mai bine câte tancuri Challenger 2 va trimite Marea Britanie Ucrainei, trebuie să reținem că, în Armata britanică, fiecare regiment este format din patru escadrile, iar fiecare escadrilă este formată din câte patru grupuri cu patru tancuri fiecare, pe lângă grupul de comandă.

As part of a package of significant combat power to accelerate Ukrainian success, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.



Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LOGHZpeDRf— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 16, 2023