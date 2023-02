Biden intervine de partea Moldovei în problema transnistreană, după ultima decizie a lui Putin

La întâlnirea cu Maia Sandu, Biden a subliniat asistenţa în curs de desfăşurare a SUA pentru a ajuta Republica Moldova să-şi consolideze rezilienţa politică şi economică, inclusiv agenda sa de reformă democratică şi securitate energetică, precum şi pentru a face faţă efectelor războiului Rusiei împotriva Ucrainei, conform unui comunicat al Casei Albe, citat de Deschide.md.

Maia Sandu a fost prezentă la discursul lui Biden de la Castelul Regal din Varşovia în care preşedintele american s-a referit şi la situaţia complicată din Republica Moldova, cerând aplauze pentru preşedinta Republicii Moldova.

"A fost un privilegiu să-l cunosc şi să ascult discursul istoric al lui Joe Biden, la Varşovia", a declarat preşedinta Maia Sandu după ce liderul american a spus că e mândru să fie alături de moldoveni. "Moldova preţuieşte libertatea şi ne angajăm să rămânem parte a lumii libere. Recunoştinţa mea sinceră faţă de preşedintele Biden pentru sprijinul său neclintit pentru Moldova şi pentru solidaritatea cu noi", a scris Maia Sandu pe Twitter.

It was a privilege to meet & listen to @POTUS historic speech in #Warsaw.#Moldova cherishes freedom & we are committed to remaining part of the free world.



My heartfelt gratitude to President Biden for his unwavering support to Moldova & for standing in solidarity with us. pic.twitter.com/dVKeGPXpsv— Maia Sandu (@sandumaiamd) February 21, 2023