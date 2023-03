Cum vrea Rusia să scoată Republica Moldova de pe orbita occidentală? "Rețeta" Moscovei de anihilare a țării vecine, dezvăluită

Astfel, Yahoo News a dezvăluit faptul că a avut acces la un document de strategie internă elaborat în cadrul administrației prezidențiale de la Moscova, document din care reiese mai clar viziunea regimului Putin în ce privește Republica Moldova.

Sursa citată notează de asemenea faptul că documentul originează din cadrul așa-numitului directorat prezidențial pentru cooperare transfrontalieră de la Moscova, structură care a elaborat de altfel un plan similar în ce privește Belarusul, evident, cu intenția de a-l anexa.

Concret, conform Yahoo News, strategia pentru Moldova se referă la contracararea încercărilor actorilor externi (SUA, statele UE, Turcia și Ucraina) de a interveni în afacerile interne ale Republicii Moldova.

Mergând mai în detaliu, planul proiectează Moldova ca membru deplin în Comunitatea Statelor Independente (CSI, echivalentul economic al UE), dar și a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (echivalentul creat de Moscova pentru NATO).

Cât despre punctul culminant al planului, dacă se poate spune așa, acesta prevede neutralizarea oricăror acțiuni ale guvernului Republicii Moldova de a izgoni soldații ruși - așa-numiții pacificatori - din Transnistria.

Sursă foto: Shutterstock / Doibani

Mai mult, planul privind necesitatea destabilizării Moldovei este atent structurat pe mai multe capitole referitoare la sectoarele politic, militar, umanitar, comercial și economic ale Chișinăului, stabilind orizonturi de timp pentru fiecare dintre acestea.

Cât despre ținta finală, asumată la nivelul anului 2030, aceasta stipulează negru pe alb: crearea unor grupuri stabile de influență pro-ruse în cadrul elitelor politice și economice moldovenești.

Planul Moscovei nu se oprește însă aici, mai spune sursa citată, acesta vizând inclusiv neutralizarea tentativelor de a se limita activitățile entităților media rusești și pro-rusești în Moldova, crearea unor ONG-uri care să promoveze dezvoltarea relațiilor ruso-moldovenești, dar și promovarea unor oportunități pentru studenții moldoveni de a studia în limba rusă.

Iar "cireașa de pe tort", dacă se poate spune așa, este pasajul în care același plan al Kremlinului stabilește anul 2022 ca fiind esențial pentru prevenirea și suprimarea acelor pași prin care Republica Moldova ar putea dezgheța conflictul din Transnistria.

Trebuie spus însă că acest plan, diseminat către operativii din teren, nu a avut succes, guvernul Sandu fiind, așa cum se știe, în continuare la posturi.

Dar acest lucru nu înseamnă că tentativele nu au existat și nu există în continuare. Astfel, Yahoo News amintește protestele recente care au avut loc în capitala țării vecine, la ultimul dintre acestea fiind arestate 54 de persoane.

Aspect interesant, însă, sursa citată observă de asemenea că aproape jumătate dintre acestea erau minori, ceea ce desigur că pune la îndoială capacitatea recentă a Kremlinului de a pune în operă astfel de planuri.

Nu sunt uitate de asemenea nici revendicările protestatarilor, dintre acestea fiind evidențiată dorința acestora de a le fi compensate facturile la utilități, Yahoo News remarcând totodată că unul dintre organizatorii celui mai recent protest a negat vehement faptul că acțiunea ar fi fost plătită de Rusia.

Sursa foto: ProTV Chişinău/Facebook

Asta în ciuda faptului că, așa cum transmite Yahoo News, citând Deutsche Welle, protestatarii ar fi primit, în schimbul participării la eveniment, echivalentul a 20 de euro pe zi, respectiv 80 de euro pe noapte.

Nu în ultimul rând, publicația amintește de asemenea de tentativa unui membru Wagner de a pătrunde în Republica Moldova în aceeași perioadă, tentativă oprită însă prin eforturile noului premier Dorin Recean.

Cât despre acesta din urmă, sursa citată spune faptul că noul premier a văzut cu ochii săi documentul la care se face referire, confirmând faptul că ceea ce conține acesta coincide cu ceea ce mulți din guvernul pe care îl conduce știau deja.

"Rușii încearcă de multă vreme să se asigure că Moldova nu își poate exercita suveranitatea în ceea ce privește politica sa externă", a declarat Recean în acest sens.

În cele din urmă, însă, remarcă Yahoo News, oficialii de la Chișinău fac eforturi majore pentru a scoate țara de pe orbita Moscovei, lucru dovedit de curând inclusiv prin demersul Chișinăului de a denunța tratatele care îl leagă de CSI.

Uniunea Europeană, pe de altă parte, nu rămâne indiferentă în fața acestui efort, urmând să aloce încă 40 de milioane de euro pentru armata Republicii Moldova, pe fondul dezvăluirilor despre eforturile Rusiei de a răsturna guvernul pro-occidental de la Chişinău, transmite Radio Europa Liberă Moldova, care citează EUobserver.

A secret document leaked from behind the scenes of the Kremlin presidential administration discloses Russia's plan🇷🇺 to bring Moldova🇲🇩 under its umbrella by 2030.



The document titled "Strategic objectives of the Russian Federation in Republic of Moldova" was developed in 2021.— RISE Moldova (@risemoldova) March 15, 2023