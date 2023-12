Pas istoric pentru UE: blocul comunitar a decis să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova

Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului European, Charles Michel, care prezidează summitul UE de la Bruxelles.

''Un semnal clar de speranţă pentru cetăţenii acestor ţări şi pentru continentul nostru'', a scris Charles Michel pe platforma X (fosta Twitter).

Într-o primă reacţie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că decizia UE de lansare a negocierilor de aderare cu ţara lui este o victorie pentru Ucraina şi pentru întreaga Europă.

"O victorie care motivează, inspiră şi dă putere", a mai scris el pe plaforma de socializare X, felicitând "fiecare ucrainean".

La rândul său, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că ţara sa este pregătită să se ridice la nivelul provocărilor şi hotărâtă să lucreze asiduu dacă este necesar în această privinţă.

"Moldova întoarce o nouă pagină astăzi odată cu acordul UE pentru declanşarea negocierilor de aderare. Am simţit astăzi îmbrăţişarea caldă a Europei. Mulţumim pentru sprijinul vostru şi încrederea în călătoria noastră", a postat Sandu pe X.

Moldova turns a new page today with the EU’s go-ahead for accession talks.

We’re feeling Europe’s warm embrace today. Thank you for your support and faith in our journey.



We’re committed to the hard work needed to become an EU member. Moldova is ready to rise to the challenge.— Maia Sandu (@sandumaiamd) December 14, 2023