Deși munițiile pentru Ucraina întârzie, UE promite că le va livra în cele din urmă

"Am vorbit cu Dmitro Kuleba pentru a confirma că UE îşi îndeplineşte angajamentele de a furniza muniţii Ucrainei", a scris Borrell pe Twitter după o discuţie cu şeful diplomaţiei ucrainene, care anterior a criticat incapacitatea Uniunii Europene de a livra ţării sale muniţiile promise şi de care armata ucraineană are mare nevoie în războiul de înaltă intensitate cu Rusia.

Borrell a indicat în mesajul său că, "începând din 9 februarie, peste 66% din primul miliard de euro a fost onorat", fără a preciza dacă se referă la livrarea efectivă a muniţiei sau la alocarea fondurilor din componenta primului miliard de euro a planului de asistenţă pentru Ucraina.

Dar el adaugă că "peste 16.000 de soldaţi ucraineni au fost instruiţi" de statele UE şi "muniţii şi rachete de peste 600 de milioane de euro au fost deja livrate" Ucrainei, promiţând totodată că "UE va face tot posibilul pentru a onora, şi a onora repede" angajamentele asumate la acest capitol.

Un grup de 18 state europene, 17 ţări membre ale UE plus Norvegia, au aprobat pe 20 martie un plan propus de Borrell, care prevede că acestea vor furniza urgent Ucrainei, din propriile lor stocuri, obuze în principal de calibrul 155 mm, o finanţare de un miliard de euro în acest scop - cea la care Borrell s-a referit în mesajul său - urmând să fie asigurată din contribuţiile statelor membre la fondul denumit Facilitatea Europeană pentru Pace (EPF).

Statelor care vor oferi aceste muniţii li se va rambursa din EPF circa 50-60% din costul muniţiei.

