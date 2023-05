Surse: Regele Charles ar putea veni în România pe 2 iunie, în prima vizită oficială după încoronare

Nou suveran britanic ar putea vizita țara noastră chiar în această vară, afirmă surse de la cel mai înalt nivel.

Vizita ar fi fost discutată cu ocazia participării președintelui Iohannis la încoronarea lui Charles al III-lea. Ar fi prima vizită oficială după ceremonie (înaintea acesteia monarhul a vizitat Germania).

Ca prinţ de Wales, Charles a manifestat un deosebit interes pentru România. A efectuat, începând cu anul 1998, o serie de vizite oficiale dar şi particulare în România, implicându-se în păstrarea patrimoniului cultural românesc, achiziţionând şi restaurând mai multe case vechi din mediul rural. Cea mai recentă vizită în România a fost la 25 mai 2022, având atunci întrevederi cu preşedintele şi cu premierul României, dar şi cu Custodele Coroanei române, Margareta. În prezent, are mai multe proprietăţi în România.



La 2 iunie 2015, a fost lansată Fundaţia "Prinţul de Wales", organizaţie caritabilă ce sprijină conservarea patrimoniului arhitectural, agricultura şi dezvoltarea durabilă în România. Principalul obiectiv al organizaţiei este dezvoltarea aptitudinilor profesionale în comunităţile rurale pentru a ajuta localnicii să îşi găsească mai uşor un loc de muncă. Fundaţia este parte a "The Prince's Charities Group" şi are sediul în Viscri, judeţul Braşov, localitate aflată în patrimoniul UNESCO.



Preşedintele României, Klaus Iohannis, i-a conferit prinţului de Wales, la 29 martie 2017, Ordinul Naţional "Steaua României" în Grad de Mare Cruce, în semn de "preţuire pentru activitatea în România şi pentru promovarea imaginii acesteia în lume".

Sursa foto: Heide Pinkall / Shutterstock.com

