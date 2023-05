Profitul Gazprom s-a prăbușit. Compania nu mai varsă bani în bugetul Rusiei

Gigantul energetic rus Gazprom a anunţat că în 2022 profitul său net a scăzut cu peste 40%, până la 1.266 miliarde ruble (15,77 miliarde dolari), de la 2.093 miliarde ruble în 2021, din cauza unei majorări a taxelor introduse în a doua jumătate a anului trecut, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

În aceste condiţii, consiliul de administraţie al grupului controlat de statul rus a decis să nu mai plătească dividende pentru întregul an 2022, după ce în toamna anului trecut a plătit un dividend interimar de 1.208 miliarde ruble (15 miliarde de dolari) pentru rezultatele înregistrate în prima jumătate a anului 2022.



Imediat după acest anunţ, cotaţia acţiunilor Gazprom la bursa de valori de la Moscova a scăzut cu aproape 4%.



Anul trecut Occidentul a introdus mai mult runde de sancţiuni împotriva Rusiei şi companiilor controlate de statul rus, din cauza invaziei din Ucraina. Exporturile de gaze naturale ale Gazprom, o sursă importantă pentru veniturile companiei, nu au fost vizate în mod direct de sancţiuni însă volumul exporturilor s-a redus totuşi la jumătate, până la 101 miliarde metri cubi în 2022.



Directorul general adjunct de la Gazprom, Famil Sadygov, a precizat că în condiţiile în care dividendul interimar pe primul semestru a depăşit deja nivelul ţintă de 50% din profitul net, consiliul de administraţie a decis să lase dividendele pe întregul an la acelaşi nivel cu dividendul interimar.



"Nu am aşteptat pentru rezultatele pe întregul an ci am oferit acţionarilor oportunitatea de a primi, în avans, o sumă semnificativă. Datorită acestui fapt, dividendele primite au o valoare reală mai mare decât suma plătită la finele exerciţiului anterior", a spus Famil Sadygov.



Gazprom este cel mai mare producător mondial de gaze naturale şi unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul Rusiei.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: