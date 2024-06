Avem supraproducție de panouri solare. Producătorii chinezi au început să vândă sub prețul pieței

Grupul chinez Longi Green Technology Energy Co, unul din cei mai mari producători mondiali de panouri solare, a făcut "ajustări" la planurile sale de producţie, cu intenţia de a-şi reduce costurile, în condiţiile în care industria se confruntă cu supracapacităţi de producţie şi o concurenţă intensă, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

Longi nu este un caz izolat. Producătorii chinezi de panouri solare domină industria globală, dar în ultimele luni au suferit de pe urma concedierilor şi suspendării planurilor de investiţii. Producătorii au fost forţaţi să vândă marfa la preţuri sub costurile de producţie, după ce preţurile pentru panourile fotovoltaice au atins anul trecut minime istorice. Rezultatul este acela că o industrie care este vitală pentru tranziţia energetică globală are probleme cu supracapacităţi de producţie, consolidare şi posibilitatea insolvenţelor.

Dincolo de supracapacităţi şi concurenţă, există şi alte probleme pentru Longi şi întreaga industrie. Unii producători chinezi au văzut cum exporturile lor spre SUA sunt blocate pe fondul acuzaţiilor referitoare la utilizarea muncii forţate în regiunea Xinjiang.

Longi nu dat detalii privind măsurile adoptate, dar a precizat că au fost luate pe baza analizei pieţei globale şi sunt menite să combată scăderea preţurilor şi schimbările politicilor comerciale de la începutul anului.

Compania a răspuns unei întrebări transmise de Bloomberg privind informaţiile referitoare la închiderea fabricilor Longi din Malaezia şi Vietnam.

Cândva cel mai mare producător mondial de panouri solare în funcţie de capitalizarea bursieră, Longi anunţase în martie că intenţionează să renunţe la mii de angajaţi din cauza "mediului concurenţial". În primul trimestru din acest an compania a raportat pierderi nete de 2,35 miliarde de yuani (325 milioane de dolari), faţă de un profit de 3,64 miliarde de yuani în perioada similară din 2023.

În mai, Uniunea Europeană a anunţat că va închide investigaţia privind ofertele unor firme chinezeşti pentru un parc fotovoltaic din România, deoarece acestea s-au retras de la licitaţie.

Potenţialii licitatori - inclusiv subsidiara germană a Longi Green - au indicat ulterior că se vor retrage, conform unui comunicat al comisarului european pentru industrie Thierry Breton. Alţi licitatori sunt Shanghai Electric UK Co. Ltd şi Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd.

Investigaţiile vizează un parc fotovoltaic din România, cu o putere instalată de 110 MW, care este parţial finanţat prin UE.

Sursa foto: Unsplash

