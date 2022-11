Mai multe regiuni ale globului, inclusiv România, se confruntă cu valuri extreme de căldură cu o frecvență din ce în ce mai mare, astfel că panourile solare, atât de necesare pentru tranziția către energia verde, sunt supuse unor temperaturi de funcționare mai ridicate, pentru perioade mai lungi.

Panourile solare echipate cu tehnologia celulelor HPBC pot genera un volum mai mare de energie în condiții de temperatură ridicată și radiație scăzută și au, de asemenea, performanțe superioare de degradare a puterii. Hi-MO 6 oferă, de asemenea, opțiunea de a îmbunătăți și mai mult siguranța prin preinstalarea unui „Smart Optimizer”, astfel că în cazul unei defecțiuni a sistemului fotovoltaic sau a umbririi panoului solar, sistemul back-end poate fi monitorizat și optimizat de la distanță în timp real folosind feedback de la „creierul digital” al Smart Optimizer, asigurând putere maximă.

Panouri solare mai rezistente

LONGi, cel mai mare producător de panouri solare din lume, abordează toate aceste provocări, cu noul său panou solar, Hi-MO 6. Noul panou oferă un spor semnificativ de eficiență și noi niveluri de securitate și stabilitate în condiții dificile, cum ar fi valuri extreme de căldură sau defecțiuni ale sistemului, arată o analiză a companiei. Folosind tehnologia celulelor HPBC, Hi-MO 6 atinge o eficiență maximă de 22,8% în producția de masă. HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) este o nouă generație de tehnologie cu celule solare de înaltă eficiență, care este unică prin designul său fără bare colectoare din față.

Panourile solare echipate cu această tehnologie pot genera un volum mai mare de energie în condiții de temperatură ridicată și radiație scăzută

Mai multe regiuni ale globului, inclusiv România, se confruntă cu valuri extreme de căldură cu o frecvență mai mare, iar panourile solare sunt astfel supuse unor temperaturi de funcționare mai ridicate, pentru perioade mai lungi. LONGi și-a supus deja panoul solar de înaltă eficiență Hi-MO 5 la cele mai stricte proceduri de ciclu termic disponibile, definite de Comisia Electrotehnică Internațională (IEC). Panoul a finalizat testele, rezistând la temperaturi mai mari decât cele standard și la cicluri mai lungi.

Căldură ridicată, performanță energetică ridicată

În vara anului 2022, MainTech, o firmă din Grecia care instalează panori solare, a analizat performanța panourilor solare din instalații similare din aceeași zonă geografică. Două centrale de 500 kW și 1 MW au produs sub 1.500 kWh/kW pe an, în timp ce centralele din apropiere unde MainTech instalase module LONGi au generat între 1.550 și 1.590 kWh/kW pe an. La o temperatură de peste 40 de grade Celsius, vârful de energie pentru panourile solare LONGi a fost cu 5% mai mare decât vârful de energie pentru alte panouri.

„După ce le-am arătat clienților diferența de producție de energie, aceștia au comandat cu 100 MW mai multe panouri LONGi. Cel mai notabil lucru este că, odată ce clienții folosesc LONGi, în special după ce au instalat anterior alte trei sau patru mărci, nu mai cer niciodată altele.” spune inginerul șef al MainTech, Michalis Theofanopoulos.

Sursa foto: Pexels

