O navă antică a fost descoperită în largul Israelului. Care este valoarea încărcăturii de la bord

Epava a fost găsită în Marea Mediterană, la o adâncime de peste 1.500 de metri, de compania energetică Energean, înregistrată la Londra, care operează în largul Israelului.

Un studiu al acestei companii a dezvăluit că încărcătura navei era compusă din sute de amfore utilizate pentru stocarea unor produse precum vin şi ulei de măsline în Epoca Bronzului.

"Se pare că nava s-a scufundat din cauza unei situaţii periculoase, fie din cauza unei furtuni, fie din cauza unui atac al piraţilor, un fenomen bine cunoscut la sfârşitul Epocii Bronzului", a declarat Jacob Sharvit, directorul diviziei maritime din cadrul Autorităţii pentru antichităţi din Israel, într-un comunicat.

