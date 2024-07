Joe Biden și Barack Obama reacționează după tentativa de asasinat asupra lui Trump

”Am fost informat cu privire la împușcăturile de la mitingul lui Donald Trump din Pennsylvania. Sunt recunoscător să aud că este în siguranță și se simte bine. Mă rog pentru el și familia sa și pentru toți cei care au fost la miting, în timp ce așteptăm informații suplimentare. Jill și cu mine suntem recunoscători Serviciilor Secrete pentru că scos în siguranță. Nu există loc pentru acest tip de violență în America. Trebuie să ne unim ca o singură națiune pentru a condamna această violență”, a scris Joe Biden.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret…