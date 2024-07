Elon Musk își mută firmele din California în Texas din cauza legilor pro LGBTQ+

Elon Musk a scris chiar pe contul său de pe X că SpaceX se mută de la Hawthorne, California, în complexul Starbase, Texas, invocând legile pro-LGBTQ+ din California care „atacă atât familiile, cât și companiile”.

Acesta a mai spus că X își va muta și sediul din San Francisco în Austin, susținând că „s-a săturat să se ferească pe străzi de hoardele de dependenți de droguri violenți doar pentru a intra și a ieși din clădire”.

This is the final straw.



Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024