Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a decis să propună Biroului Permanent sancţionarea deputatului neafiliat Dan Vîlceanu, care l-a agresat fizic pe liberalul Florin Roman, cu tăierea indemnizaţiei cu 50% timp de 6 luni şi diminuarea la 10 secunde a timpului de luare de cuvânt în plen, pe o perioadă de 3 luni.

Pe baza raportului Comisiei juridice, conducerea Camerei urmează să ia decizia finală, care va fi anunţată în plen, notează Agerpres.

Deputaţii Florin Roman şi Dan Vîlceanu au avut o altercaţie în plenul Camerei Deputaţilor şi în afara sălii de plen, Roman afirmând că a fost agresat fizic "cu o lovitură cu genunchiul în zona nasului" şi că va depune plângere penală. Camera Deputaţilor a făcut publice imagini privind conflictul dintre cei doi deputaţi.

"Astăzi am trăit un moment prin care nu credeam că voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproşat deputatului neafiliat Dan Vîlceanu încălcarea regulamentului prin prezenţa lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la Parlament era să afle câţi primari au plecat la Călăraşi. A urmat o altercaţie verbală, după care am fost bruscat fizic spre ieşirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului", a precizat Florin Roman.

Roman a fost la IML pentru a scoate certificatul medico-legal.

"Eu astăzi am făcut ceea ce spune la lege, ca orice cetăţean. În primul rând, în calitate de deputat, am solicitat Biroului permanent să pună la dispoziţie acele imagini pe care dumneavoastră le-aţi difuzat, pentru că acele imagini nu puteau fi date publicităţii decât cu acordul meu. Totodată, am solicitat în Biroul permanent întrunirea Comisiei juridice, pentru a viziona imaginile şi pentru a aplica sancţiunile regulamentare, iar în plan penal m-am prezentat astăzi la IML, mi s-a făcut consultul, urmează să fie eliberat în câteva zile certificatul medico-legal constatator, iar în baza certificatului medico-legal constatator voi depune plângere penală împotriva acestui deputat huligan şi nu o fac decât pentru ca oamenii, cei care au văzut aceste imagini, să ştie că legea este pentru toţi şi că legea trebuie aplicată pentru toţi", a declarat Roman.

Sursa foto: Guvernul României

