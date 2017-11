Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul MCV pe justitie pentru Romania. Potrivit documentului, tara noastra a realizat cateva progrese in privinta anumitor recomandari facute de Comisie, insa, in acelasi timp, ritmul reformelor a stagnat in 2017. Provocarile la adresa independentei sistemului judiciar reprezinta o serioasa sursa de ingrijorare, se mai arata in raport.

Comisia Europeana constata, in raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania, ca s-au realizat progrese in privinta recomandarii de a institui un sistem pentru verificarea conflictelor de interese din domeniul achizitiilor publice (PREVENT), care a fost pusa in aplicare in mod satisfacator, scrie Digi24. Comisia constata, de asemenea, ca s-au inregistrat progrese si in privinta altor recomandari, sub rezerva aplicarii lor in practica. In acelasi timp, Comisia constata ca ritmul global al reformelor a stagnat in cursul anului 2017, ceea ce a dus la incetinirea punerii in aplicare a recomandarilor restante, cu riscul redeschiderii unor chestiuni care, in raportul din ianuarie 2017, au fost considerate inchise. Provocarile la adresa independentei sistemului judiciar reprezinta o serioasa sursa de ingrijorare.

Comisia nu poate inca sa concluzioneze ca obiectivele de referinta ale MCV sunt, in acest moment, indeplinite in mod satisfacator, desi datorita progreselor inregistrate unele obiective se apropie de acest stadiu. Comisia ramane de parere ca, printr-o cooperare loiala intre institutiile statului, printr-o orientare politica ferm ancorata in realizarile trecutului si prin respectarea independentei sistemului judiciar, Romania va putea, in viitorul apropiat, sa puna in aplicare recomandarile restante si, prin urmare, sa indeplineasca in mod satisfacator obiectivele de referinta ale MCV. Catre sfarsitul anului 2018, Comisia va evalua din nou progresele realizate.

Raportul MCV pentru Romania este disponibil AICI

Raportul MCV recomanda Romaniei sa tina cont de avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei

Raportul MCV recomanda Romaniei sa astepte avizul Comisiei de la Venetia inainte de a schimba procedura de numire a procurorilor sefi. “Ramane ca recomandare ca Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia. Indeplinirea acestei recomandari este menite sa asigure garantii in ce priveste transparenta, independenta si sistemul de checks and ballances, chiar daca decizia finala urmeaza sa fie luata la nivel politic”, se arata in raportul MCV, potrivit Hotnews.ro.

Comisia de la Venetia este un organism consultativ al Consiliului Europei, care a fost chemat in ultimii ani sa isi dea avizul in legatura cu modificarile legislative din unele tari, precum Polonia.

Toader spune ca Raportul MCV este pozitiv, desi anunta monitorizare pentru cel putin inca un an

Concluzia raportului MCV este ca Romania isi poate indeplini obiectivul ridicarii MCV in actualul mandat al Comisiei Europene, adica pe parcursul anului 2018, a declarat ministrul justitiei, Tudorel Toader, in conditiile inc are Bruxelles-ul a anuntat ca monitorizarea europeana va continua cel putin inca un an.

"Este un raport de etapa, un lucru foarte important de subliniat", a spus Tudorel Toader, insistand de mai multe ori ca Romania poate indeplini obiectivul de ridicare a MCV in cursul anului viitor.

Citeste si: Iohannis: Raportul MCV, un semnal de alarma de care PSD-ALDE trebuie sa tina cont

Sursa foto: bikeriderlondon / Shutterstock.com