Unde mergem în vacanță în februarie: cinci destinații romantice din Europa

Luna februarie este pe de o parte, luna îndrăgostiților (Sfântul Valentin, Dragobetele), iar pe de altă parte, luna reducerilor la vacanțe. Prin urmare, puteți îmbina utilul cu plăcutul și vă puteți scoate persoana iubită într-o călătorie în Portugalia, Italia sau Bulgaria. Iată câteva dintre cele mai romantice destinații din Europa.

Plovdiv- Bulgaria

Aproape de casă și destinația preferată de români pentru vacanța de vară, Bulgaria are și ea locurile sale romantice, iar unul dintre acestea este Plovdiv. Plovdiv este un oraș sub dealuri, ca multe dintre locurile romantice de prin lume, potrivit EuropeanBestDestinations.com.

Aici vă puteți bucura de întâlniri romantice la cină, într-unul dintre restaurantele pe care orașul le pune la dispoziție, dar dacă sunteți în căutarea unei experiențe deosebite, vizitați următoarele:

Cele trei dealuri: o plimbare pe străzile pitorești ale Rezervației istorice și arhitecturale antice Plovdiv, un fenomen cultural format în ultimii 8.000 de ani. O plimbare romantică pe lângă frumoasele case Revival din orașul vechi vă va duce în altă perioadă.

Puteți încheia plimbarea cu o băutură pe vârful unuia dintre cele trei dealuri.

Plovdiv oferă și Canalul său de canotaj, care nu este doar cea mai mare instalație sportivă de acest gen din Balcani, ci și un loc simbolic pentru cuplurile îndrăgostite. Aici găsiți Podul Canalului de Canotaj – podul cu lacăte, unde martorii pot admira răsărituri și apusuri.

Kapana este un alt loc de întâlnire potrivit. Cartierul istoric a cunoscut o adevărată revigorare în ultimii ani și a revenit la viață. Multe cupluri aleg să petreacă timp împreună în cafenelele confortabile, berăriile și barurile moderne sau doar să se plimbe pe străzile pietruite și să descopere împreună comorile cartierului artistic.

Veneția- Italia

Nu mai este o surpriză pentru nimeni că Veneția este una dintre cele mai romantice destinații din Europa.

De la Carnavalul de la Veneția până la Palio of Marciliana din Chioggia, de la Riviera înflorită care are loc în fiecare an de-a lungul malurilor râului Brenta, până la Festivalul Madonna dell'Angelo celebrat la Caorle, de la Festivalul Internațional de Sculptură în Nisip de la Jesolo până la Palio of Cavallino, Veneția vă va surprinde de fiecare dată.

Ljubljana- Slovenia

Capitala Sloveniei, Ljubljana este un alt loc romantic din Europa, chiar și numele acesteia făcând trimitere către sentimente (numele Capitalei se aseamănă cu cuvântul sloven „ljubljena”, adică „cel iubit”).

Orașul are un aspect istoric și emană energie tinere. În plus, Ljubljana are și un vechi castel pe deal care se înalță deasupra orașului, dar și dragonii care stau ca simbol al Ljubljanei.

Paris- Franța

Din această enumerație, nu putea lipsi Parisul, o destinație pentru îndrăgostiții din toată lumea.

Plimbări romantice, restaurante minunate, seri în doi, momente de neuitat pentru totdeauna...

Cu decorurile sale cinematografice și farmecul etern, Parisul atrage turiști din toată lumea pe tot parcursul anului.

Sintra- Portugalia

Sintra este o bijuterie așezată între munți și mare, care așteaptă să fie descoperită de toți cei care îndrăznesc să se piardă în moștenirea sa istorică maiestuoasă, natura luxuriantă, oferta culturală cosmopolită și gastronomia opulentă.

Sintra este și un pionier în spiritul romantic, datorită scriitorilor din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, care au celebrat subiectivitatea și emoția dramei.

Sursa foto: Pixabay

