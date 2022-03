Delapidare de miliarde de dolari, spălare de bani și bigamie, dezvăluite în procesul unui fost bancher Goldman Sachs

Unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din lume, cel din jurul companiei malaysiene 1MDB, a ajuns chiar și în paginile tabloidelor după ce un bancher implicat a recunoscut că a dus o viață dublă.

Tim Leissner, care până acum câțiva ani era în elita bancherilor internaționali, este acum în centrul unui scandal care a ajuns atât în tabloide, cât și în presa economică. Leissner, fost bancher la Goldman Sachs, unul dintre cele mai mari holdinguri bancare din lume, este principalul martor în procesul 1MDB. În acest dosar, oficialii Departamentului Justiției din SUA acuză o delapidare de 4,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters, în cadrul unui mecanism extrem de complex de fraudare.

1MDB, o companie de dezvoltare strategică din Malaysia deținută de Ministerul Finanțelor de la Kuala Lumpur, a ajuns în insolvență după ce fondurile au fost deturnate sau investite în companii falimentare, într-unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din lume, scrie Guardian. Fostul prim-ministru al Malaysiei, Najib Razak, a ajuns la închisoare după descoperirea fraudei, iar investigatorii au descoperit legături între acesta și bancheri de la Goldman Sachs. Ancheta s-a mutat în Statele Unite, fiind preluată de Departamentul Justiției.

Printre numele implicate se află cel al lui Roger Ng, care a condus departamentul de investiții în Malaysia, dar și Tim Leissner, care a acceptat să depună mărturie și a lansat acuzații grave în fața instanței, în procesul care a început în februarie 2022.

Potrivit AP, Leissner a afirmat că el și alți bancheri din Goldman Sachs au construit ”un castel de cărți de joc” în încercarea de a ascunde fraudarea 1MDB. El a recunoscut în fața instanței că a plătit mite de milioane de dolari unor oficiali din Malaysia și Abu Dhabi și că a fost implicat în spălarea de bani, împreună cu Ng. 100 de milioane de dolari din fondurile 1MDB ar fi ajuns chiar să finanțeze producția filmului ”Lupul de pe Wall Street”, al cărui subiect este cariera fictivă a unui broker care comite fraude. Alte sume de bani ar fi fost folosite pentru a cumpăra apartamente de lux, opere de artă sau iahturi

În replică, pentru a demonstra că Leissner nu este un martor de încredere, avocații lui Ng au dezvăluit detalii despre viața personală a fostului bancher. Leissner a recunoscut în fața instanței că a fost căsătorit cu două femei în același timp, după ce a convins-o pe una dintre ele că este divorțat folosind un certificat falsificat în Photoshop.

Mai mult, el s-a dat drept fosta soție pentru a vorbi cu cea de-a doua și a o convinge că Leissner nu minte, scrie Bloomberg. Unei alte foste iubite, care l-a șantajat că va dezvălui implicarea sa în scandalul 1MDB, Leissner i-ar fi cumpărat o casă de 10 milioane de dolari în Londra, cu fondurile delapidate de la compania malaysiană.

