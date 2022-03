Lucrările de arheologie preventivă făcute de specialiștii francezi în cadrul reconstrucției catedralei Notre Dame au dus la o descoperire remarcabilă, anunțată chiar de Ministrul Culturii de la Paris.

Mai multe morminte şi un sarcofag de plumb datând probabil din secolul al XIV-lea au fost descoperite în timpul unor săpături arheologice desfăşurate înainte de lucrările de reconstrucţie a fleşei catedralei Notre-Dame din Paris, a anunţat luni Ministerul Culturii din Franţa, informează AFP citat de Agerpres.

Aceste vestigii sunt "de o calitate ştiinţifică remarcabilă", potrivit ministerului. Ele au fost aduse la lumină în zona transeptului catedralei, parţial distrus de incendiul din aprilie 2019.

Printre morminte, "a fost dezgropat un sarcofag antropomorf de plumb, conservat în întregime".

Sarcofagul ar putea aparţine "unui înalt demnitar, datând probabil din secolul al XIV-lea", conform aceleiaşi surse.

Săpăturile au adus de asemenea la lumină, imediat sub nivelul actual al podelei catedralei, "existenţa unei fose în care au fost îngropate elemente sculptate policrome identificate ca aparţinând fostului paravan (tribună ce formează un gard de piatră sau lemn şi desparte corul liturgic de naos, n.a.) al Notre-Dame, construit în jurul anului 1230 şi distrus la începutul secolului al XVIII-lea".

În timpul lucrărilor, la jumătatea secolului al XIX-lea, arhitectul Viollet-Le-Duc, proiectantul fleşei, a găsit alte fragmente din acest paravan, expuse în prezent la Muzeul Luvru.

