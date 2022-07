Ce produse cosmetice nu ar trebui să lipsească niciodată din baia unui domn?

Vremurile s-au schimbat. Din toate punctele de vedere. Unele lucruri merg spre rău, altele spre bine. În acest articol vom vorbi însă doar despre lucrurile bune, despre frumusețe, îngrijire și respect pentru propria persoană, lucruri pe care trebuie să le aplice atât femeile, cât și bărbații.

Orice om trebuie să se preocupe pentru îngrijirea propriei persoane și asta nu pentru a face pe plac celor din jur, ci pentru propria să persoană și chiar pentru sănătate. Un aspect frumos, o față care este senină, are în spate o îngrijire ce pornește din interior. Când interiorul este însă cu probleme, toate acestea se vor reflecta pe chip. Cât despre bărbați, așa cum societatea le cere femeilor să fie aranjate, și bărbații ar trebui să facă la fel. Este deosebit de dizgrațios să vezi un bărbat cu haine pătate, mirosind a transpirație, cu o față neîngrijită. Nu spune nimeni că trebuie să se penseze mai rău ca soția lui sau să își dea cu lac pe unghi, însă un parfum, un aftershave, și chiar o cremă specifică pielii masculine, nu sunt lucruri exagerate și nici nu presupun cheltuieli nebunești.

În plus, să ne uităm pe rafturile magazinelor de parfumuri și cosmetice. În urmă cu câțiva ani era greu să găsești produse concepute pentru el. În schimb, astăzi vei vedea o mulțime de creme, loțiuni și parfumuri dedicate pentru bărbați și conform estimărilor, în întreagă lume, bărbații devin consumatori din ce în ce mai importanți. Iar acesta este un lucru bun în această lume în schimbare. Trebuie totuși luate în considerare anumite aspecte. De exemplu, domnilor, nu folosiți niciodată cremele iubitelor sau soțiilor!

Dar de ce pielea feței bărbaților este atât de diferită de cea a femeilor?

Primul fapt este diferența considerabilă a texturii pielii dintre bărbați și femei. În primul rând, din motive hormonale, pielea masculină este mai groasă, are pori mai largi, mai puțină grăsime subcutanată și produce mai mult sebum. Se pare că produce de patru ori mai mult sebum decât la sexul frumos. În plus, un bărbat transpiră mult mai mult. Totuși, piele bărbaților este mai tonifiată și rezistentă, și din acest motiv rămâne tânără mai mult timp și nu are nevoie de tratament pentru asta de la vârste mai fragede. Însă, după o anumită vârstă, mai ales la pielea care este mai des mixtă sau grasă din cauza producției mai mari de sebum, este de fapt foarte expusă la deshidratare deoarece bărbații își spală în general fața cu un săpun normal și acest lucru reduce pelicula hidrolipidică protectoare de pe piele, facilitând evaporarea apei. În plus, bărbieritul zilnic provoacă traume repetate (chiar dacă de mici dimensiuni), iritații și roșeață, și contribuie la deshidratare. Fața bărbaților, după cum am putea trage o concluzie, îmbătrânește într-un mod diferit. Avantajul domnilor este că părul din barbă protejează oarecum fața și contribuie la mai puține riduri faciale. Cu toate acestea, deficitul de grăsime subcutanată face ca, de-a lungul anilor, după ce această grăsime dispare aproape complet, fața să apară mai ridată decât cea feminină. Un dezavantaj al pielii de pe față la bărbați este că aceasta se lasă mai brusc decât la femei, așa că până și ridurile care apar mai târziu sunt mai profunde. De asemenea, nu trebuie să uităm că bărbații au o rată de melanom mai mare decât femeile. Acest lucru se întâmplă pentru că adesea ei se expun mai mult la razele nocive decât femeile, dacă ne gândim la bărbații tunși scurt, la cei cu alopecie și așa mai departe.

După ce am spus că bărbații și femeile nu sunt la fel, deci produsele folosite trebuie să fie alese special pentru domni. Deci ce cosmetice pentru barbati nu ar trebui să lipsească niciodată din baia unui domn? Ca și pentru femei, nu putem oferi o formulă care să fie potrivită pentru orice tip de ten. Ar fi bine ca toată lumea, poate cu ajutorul unui specialist, să afle ce tip de ten are și ce produse să caute, referindu-ne aici la ingredientele din creme și loțiuni. Acestea fiind spuse, niște produse de bază bune, care să fie adaptate tipurilor de piele tipice, se pot aplică tuturor. Ce ar trebui să facă fiecare bărbat? În primul rând, este bine ca și bărbații să învețe să folosească zilnic o cremă protectoare cu protecție solară, deoarece soarele este principalul responsabil pentru îmbătrânirea pielii, precum și pentru maladii grave. La fel de importantă este și hidratarea, chiar dacă un număr mic de bărbați se gândesc la asta. De asemenea, bărbații ar trebui să aleagă o loțiune specifică pentru a-și curăța fața la sfârșitul zilei. La fel ca și fața femeilor, și fața bărbaților strânge un număr mare de impurități.

Pe lângă clasicul aftershave, așadar, nu trebuie să uităm de o bună cremă hidratantă și protectoare și de un demachiant care nu este agresiv. Nu uita de cosmeticele pentru combaterea ridurilor, pe care bărbații le pot folosi, existând o gama mare de asemenea produse, mai ales dacă luăm în calcul celebrele cosmetice coreene.

Așadar, bărbații ar trebui să ia serios în considerare acest aspect al îngrijirii pielii. Nu este nimic nepotrivit în acest sens. Dimpotrivă, trebuie să alegi acele produse specifice pielii tale și să le folosești în mod regulat, respectând regulile pe care ți le-am expus mai sus. Curățare, hidratare și hrănire sunt pașii pe care trebuie să ii urmezi, iar cosmeticele pentru bărbați te pot ajuta să încetinești timpul și să ai, pentru mult timp, o piele sănătoasă și frumoasă. Află care este tipul tău de piele și alege produsele cosmetice în consecință.

Sursa foto: my-k.ro

