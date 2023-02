În viața oricărui vine un om vine un moment când vrea să treacă la nivelul următor. În carieră, în relație, ba chiar și în ce privește experiențele, cum ar fi cea de a călători. Iar uneori, toate acestea își dau întâlnire într-un singur eveniment, care - dacă stelele se aliniază - are toate șansele să devină memorabil.

La o astfel de aliniere de stele m-am gândit și eu într-o bună zi când am decis că e momentul să îmi cer prietena în căsătorie. Deși nu pare, sunt romantic din fire, iar dacă mai adaug și faptul că sunt old school, se înțelege cum am ajuns la o astfel de pornire.

Romantismul are nevoie de o destinație pe măsură

Prin urmare, m-am decis să trec la fapte. Ușor de zis, însă mai greu de făcut, pentru că un asemenea eveniment are nevoie de cadrul adecvat. Asta, desigur, dacă nu vrei să te trezești cu un refuz abrupt, iar avântul să-ți fie tăiat din fașă.

Așa se face că m-am apucat de documentare temeinică și, mai dintr-un telefon dat unui prieten, mai dintr-un search pe Google (n-am încredere în ChatGPT), am aflat de o locație care a câștigat anul trecut premiul pentru cea mai bună destinație romantică din România.

Unde mai pui și faptul că e în Deltă, unde e frumos în orice anotimp. O cerere în căsătorie la sfârșitul iernii, când stuful e pieptănat de vântul rece - ce poate fi mai disruptiv? Și desigur mai potrivit pentru doi oameni mai puțin conformi cu trendurile (deși romantici, cum am scris mai sus).

Facilitățile Razelm Luxury Resort și investiția

Am ajuns la destinația noastră - Razelm Luxury Resort - plin de îndoieli, deși locul era superb. Complexul, întins pe 18 hectare, avea tot ce trebuie pentru ceea ce îmi propusesem, dar asta nu mă făcea mai încrezător în misiunea mea.

Ca să mai uit de gânduri, am pornit în explorarea corpului central, luxos, așa cum i-o sugerează și numele, cu 25 de spații de cazare, între care trei apartamente.

Design interior inspirat, finisaj impecabil, confort asigurat până la cel mai mic detaliu. Oare să o cer în căsătorie în cameră?, mă întrebam în timp ce descărcam bagajele. Vederea de la balcon asupra Deltei îți tăia răsuflarea, dar am decis să mă mai gândesc.

Sau să-i fac propunerea pe promenada din curte, care urmărea conturul micilor canale ale Deltei, care pătrundeau discret pe proprietate? Putea fi o idee.

O alta variantă era pe prispa unuia dintre cele 10 bungalow-uri gândite ca extensie a facilităților de cazare din corpul central, fiecare dintre acestea prevăzut cu propriul jacuzzi (exterior) și cam tot confortul pe care l-ai putea avea într-o cameră de hotel.

Am decis să mai aștept, iar în timp ce studiam locul, am stat de vorbă cu proprietarul, pentru a afla mai multe.

Nu am știut și nu am prevăzut amploarea investiției, și dacă am fi prevăzut-o cu siguranță nu am fi intrat în această afacere. Diferența de la faza inițială, bugetul prevăzut de noi într-o primă fază, și unde s-a ajuns ca investiție astăzi, este foarte mare. Ca nivel al investițiilor, până astăzi suntem undeva la 6 milioane de euro, dar nu ne vom opri aici. Dina Mergeani, administrator complex Razelm Resort

Tot investigând locul - dotat inclusiv cu piscină exterioară, sală de sport și heliport - am uitat o vreme ce mă adusese aici, dar gândul revenea constant.

În paranteză trebuie spus că Razelm Luxury Resort dispune chiar și de o sală de conferințe de peste 90 de locuri gândită pentru ofertele turistice adresate firmelor, inclusiv în ideea de teambuilding, lucru care arată intenția proprietarilor de a nu se adresa turiștilor numai în sezon, ci pe tot parcursul anului.

Dar asta nu este tot, iar când îți dai seama ce efort s-a depus la operaționalizarea resortului, te întrebi dacă este ceva la care nu s-au gândit cei care au făcut proiectul.

Pe lângă facilitățile de cazare și masă, avem și o piscină în aer liber, un centru de fitness, teren de tenis, teren de baschet, loc de joacă pentru copii, mini gradină zoologică, caiace, hidrobiciclete, biciclete pentru excursii de grup, șalupă pentru excursii rapide, ATV-uri pentru excursii către obiectivele turistice și, pentru că avem propriul heliport, putem organiza la cerere experiențe pe mai multe trasee aeriene. (...) Partidele de pescuit în apele proprii sunt ceva obișnuit pentru noi, le putem facilita chiar și la cafea, dimineața sau înainte de culcare. Cătălin Marin, Manager Operațional Razelm Luxury Resort

Experiența culinară Razelm Luxury Resort

Revenind la ale mele, m-am gândit totuși să nu aleg sala de conferințe pentru ceea ce îmi propusesem să fac, motiv pentru care am amânat momentul și ne-am așezat la masă.

Cât despre experiența culinară de la Razelm Luxury Resport, asta este ceva ce trebuie povestit în sine, atât partea de bucătărie orchestrată de chef Loren Mănoiu - bineînțeles, construită pornind de la specificul zonei - cât și capitolul personalului de servire, extrem de atent și amabil, fiind absolut impecabile.

Am reținut, prin urmare, restaurantul ca finalist între locurile în care urma să îmi cer prietena în căsătorie și, până la momentul respectiv, ne-am propus să facem o călătorie în zonă - un alt atu al celor care vor alege Razelm Luxury Resort ca destinație de vacanță sau pentru activitățile firmei.

Exact când să ieșim pe poarta complexului, însă, o altă surpriză: Razelm Resort este dotat chiar și cu o capelă și platformă de ceremonii în aer liber! Mai mult, una dintre activitățile inedite pe care le propun cei de aici este, nici mai mult nici mai puțin, decât cererea în căsătorie din elicopter, în care, în timp ce unul dintre parteneri face respectiva propunere, undeva în depărtare este afișat un banner de o dimensiune impresionantă cu textul „Vrei să fii soția mea?”.

Am mai scris mai sus că cei care au creat acest loc s-au gândit la orice? Parcă da. Sigur este însă că restaurantul avea acum cel puțin un competitor serios.

Atracțiile zonei și prețul experienței

După acest "șoc", am mers, prin urmare, în Jurilovca, unde municipalitatea construiește un port nou cu o investiție de aproximativ 4 milioane de euro, mărind, practic, numărul de ambarcațiuni care vor putea staționa în zonă în scopuri turistice.

Iar de acolo și până la capul Doloșman, unde turiștii pot avea parte de o priveliște care îți taie, realmente, respirația, și, mai departe, până la cetatea Enisala, vechea garnizoană a Imperiului Otoman, trecută mai târziu sub stăpânire genoveză, nu mai este decât un pas. Care merită, bineînțeles, făcut.

Sub imperiul tuturor acestor impresii, am decis, prin urmare, că era momentul să acționez. Dar până atunci mai aveam un singur lucru de făcut, și anume să aflu care este prețul experienței Razelm Luxury Resort chiar de la firma care a oferit consultanță în management și business development pentru acest proiect.

Tarifele în această perioadă încep de la 120 de euro pe cameră dublă pe noapte, cu mic dejun inclus, iar în sezon tariful ar începe de undeva de la 180-200 de euro pe noapte. În ce privește tarifele pentru zona de restaurant, un preparat, în medie, se situează între 95 și 180 de lei. Alecsandru Blându, Managing Partner Kronstadt Hospitality Expert

Odată ce am aflat toate aceste lucruri, am hotărât că nu mai era cazul să aștept. Pentru că venise deja seara și în restaurant (da, am ales până la urmă restaurantul, recunosc, datorită mâncării) muzica te îmbia să verși ce ai pe suflet, am trecut la fapte. Nu o să divulg discuțiile, care au fost intense, dar sigur este că o să mai revenim la Razelm Luxury Resort.

Și, cine știe, poate o să facem masa și dansul chiar aici.

Sursa foto: Wall-street.ro

