O meserie care implică cifrele și betoanele poate părea una dintre cele mai nefeminine profesii, fiind o alegere de carieră mai puțin atractivă pentru o tânără școlită la Viena. Roxana Gureanu este un astfel de exemplu: aceasta ține contabilitatea banilor făcuți „din piatră seacă”, fiind CFO la HABAU România, o companie de construcții și infrastructură. Cu toate că activează de mai bine de 20 de ani în industria financiară, Roxana mărturisește că unul dintre cele mai importante criterii pe care trebuie să le aibă oamenii care lucrează cu banii este acela de a nu fi zgârciți, mai ales în ceea ce privește investițiile.

Roxana are o experiență de peste 20 de ani în domeniul financiar. Acesta a ocupat poziții de conducere în cadrul unor companii precum Coca Cola HBC, S+B Group sau Thomas Reuters. De cinci ani, Roxana activează ca Managing Director - CFO al HABAU România, parte a Habau Group un furnizor internațional de servicii complete în domeniul construcțiilor de clădiri, inginerie civilă, construcții prefabricate, construcții subterane. Cifra de afaceri anuală a companiei este de aproximativ 1,5 miliarde de euro și este activă în 20 de țări.

Ne transformăm în funcție de meseriile noastre? Este un medic mai sănătos, un bucătar mai atent cu ce pune pe propria farfurie și un contabil mai atent cu banii? Roxana mărturisește că industria financiară implică un nivel ridicat de responsabilitate financiară și gestionarea atentă a banilor, însă acest lucru nu înseamnă neapărat că cei ce activează în această industrie sunt persoane zgârcite în viața personală.

„Din experiența mea, industria financiară îi învață pe oameni să gestioneze banii în mod responsabil și să investească înțelept. Este vorba despre a face alegeri financiare inteligente, nu despre a fi excesiv de econom sau de a-ți sacrifica calitatea vieții. Îmi amintesc cu plăcere de un profesor de la MIT care numea CFO-ul "doctorul NU", exemplificând și efectele negative care pot apărea și dauna adusă businessului dacă acesta nu înțelege și nu se adaptează modelului de afaceri, sau nu alocă buget pentru investiții”, a declarat Roxana Gureanu.

Unul dintre cele mai periculoase efecte ale managerilor zgârciți este riscul de a pierde oamenii buni din echipă, conform Roxanei. Acest lucru ar trebui să pună pe gânduri angajatorii, conform unui studiu, 56% dintre români au în plan o schimbare de job în 2024, principalul motiv invocat fiind salariul.

„În primul meu rol de lider în industria construcțiilor, am avut un manager austriac, un lider extraordinar care m-a învățat o lecție importantă despre a nu fi zgârcit cu oamenii buni din echipă: "if you pay peanuts, you'll miss the best" (dacă plătești puțin, îi vei pierde pe cei buni). În rolul meu actual, pe lângă procesele de strategie în care sunt implicată, vizitez în mod constant șantierele de construcții strategice pe care le avem, alături de echipa mea, străduindu-mă să fiu echilibrată în decizii”, spune reprezentanta HABAU România.

Femeile sunt de cele mai multe ori contabilul familiei

Modelul acesta pare să fie tras la indigo din mai multe gospodării din România: nu-i așa că și mama voastră avea niște bani puși deoparte, fără ca tatăl vostru să știe de acest lucru? Fiindcă modelul copilăriei mele nu este un etalon de calcul, am întrebat-o pe Roxana cum se vede raportul dintre bărbați și femei în ceea ce privește economisirea.

„Am întâlnit atât femei, cât și bărbați extrem de atenți la cheltuieli și economii, dar și persoane de ambele genuri care au un stil de viață aflat la polul opus. Cu toate acestea, pe parcursul anilor, am observat că femeile în general tind să fie mai organizate și mai atente la detalii atunci când vine vorba de bugetul personal sau familial. Probabil acest lucru se datorează faptului că multe femei capătă, în timp, abilitatea de a gestiona eficient finanțele gospodăriei și de a face alegeri judicioase între nevoi și dorințe”, explică Roxana.

Întrebată ce ar face într-o zi în care ar vrea să iasă din lumea cifrelor, Roxana spune că s-ar dedica unei profesii în educație. Acesta spune că avem nevoie de dezvoltarea acestei laturi pentru a crea noi specialiști și a acoperi deficitul de forță de muncă din țara noastră. Totodată, Roxana mizează pe întoarcerea românilor înapoi în țară pentru reducerea acestui deficit.

„Într-o zi liberă, aș dori să îmbrac rolul de profesor, meserie pe care o admir profund. De-a lungul carierei, am avut numeroși mentori și profesori care m-au influențat și mi-au călăuzit dezvoltarea profesională. Aceștia m-au inspirat să doresc, la rândul meu, să devin educator și să dau înapoi din cunoștințele acumulate, ajutând noile generații să-și atingă potențialul maxim. În plus, ne adresăm românilor din diaspora, încurajându-i să se întoarcă în țară prin intermediul târgurilor de joburi și alte inițiative. Scopul nostru este de a crește gradul de conștientizare cu privire la schimbările pozitive din climatul de lucru autohton și de a prezenta oportunitățile de angajare atractive, cu condiții de muncă competitive și pachete salariale motivante”, spune Roxana.

