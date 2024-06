Astfel, cel mai bun resturant din lume, unde gătesc titrații chefi Oriol Castro, Eduard Xatruch și Mateu Casañas, se numește Disfrutar, are trei stele Michelin și se află în Barcelona.

Recunoașterea acestui restaurant este de altfel cu atât mai importantă cu cât are mai puțin de 10 ani de existență, după cum arată El Pais. Cât despre prețuri, meniul clasic Disfrutar costă 290 de euro, iar pairingul cu selecția de vinuri oferită de restaurant începe de la 160 de euro.

BREAKING: Disfrutar in #Barcelona claims the No.1 spot in The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna! Congratulations to Oriol, Eduard, Mateu and the entire team! #Worlds50Best @Sanpellegrino @DisfrutarBCN pic.twitter.com/1KWuYym3oJ— The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) June 6, 2024