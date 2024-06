După eșecul înregistrat în partida din prima etapă, cu Slovacia, Belgia a început în forță meciul cu România. Primul gol a venit în doar al doilea minut al meciului, mai precis în secunda 23. Romelu Lukaku nu a putut fi destabilizat de defensiva noastră, iar din pasa acestuia Youri Tielemans a deschis scorul.

Reușita jucătorului legitimat la Aston Villa a primit un răspuns din partea alor noștri și prima ocazie a jucătorilor în galben l-a pus la treabă pe portarul Casteels în minutul 5. Din păcate, Drăgușin nu a mai avut o altă ocazie importantă pe parcursul partidei, înafară de un șut deviat care părea că se îndreaptă pe direcția porții, în ultimele minute.

Până la finele primelor 45 de minute, belgienii și-au mai trecut în cont încă patru șanse solide de a marca, poarta noastră fiind apărată providențial de veteranul Florin Niță. După nici 35 de minute, belgienii aveau deja șase cornere și trei lovituri pe spațiul porții față de doar o singură lovitură a noastră și trei lovituri de la colț.

Repriza secundă a început mai bine pentru „Tricolori”, care s-au implicat mai mult în atac. Dacă în prima jumătate, posesia belgienilor se apropia de 70%, până la final românii au scos cu dinții o posesie chiar mai bună decât în partida cu Ucraina: 44%. Din păcate, fotbalului nu-i pasă dacă ții de minge fără să o introduci și în poartă.

🚨🚨| The official offside image provided by VAR. pic.twitter.com/gb9De5c0xi— CentreGoals. (@centregoals) June 22, 2024