Centrele comerciale nu mai sunt de mult doar locurile în care ne facem cumpărăturile, iar majoritatea dintre vizitatorii lor merg acolo având mai multe obiective de atins în același timp, iar, pentru a-i atrage și mai mult pe oameni, proprietarii de mall-uri organizează diverse evenimente pe tot parcursul anului.

Am stat de vorbă cu cei de la NEPI Rockcastle, pentru a ne vorbi despre evenimentele pe care le au în această perioadă în centrele lor comerciale, despre cum și-au stabilit tipurile de evenimente și despre motivațiile românilor de a merge la mall.

Anca Ghiorghiu, Group PR & Events Manager al NEPI Rockcastle, responsabilă pentru evenimentele din toate centrele comerciale ale grupului în Europa, ne spune că organizarea de evenimente speciale este una dintre principalele preocupări ale grupului, prin urmare, încearcă să umple tot calendarul dintr-un an cu evenimente, fie că vorbim de expoziții de artă, de competiții de gaming, parade de modă, concerte și așa mai departe.

„La noi sunt evenimente tot timpul. Nu aș spune că avem evenimente doar pe timpul verii. Diferența este că ne mutăm de la evenimentele care au loc la interior la cele care au loc la exterior. Deschidem terasele, grădinile, parcările, pentru a organiza tot felul de evenimente”, ne-a spus Anca Ghiorghiu.

Roxana Baias, Head of Group Marketing în cadrul NEPI, ne-a spus că evenimentele organizate în centrele lor comerciale sunt adaptate celor trei tipuri de clasificare internă a portofoliului companiei.

„Ne-am uitat la clienții noștri, pentru că ei sunt cei care decid soarta unei proprietăți. Totodată, aceste centre depind foarte mult de locație și de proximitate. Nu ne uităm doar la consumatori, ci și la cei care locuiesc în zonă”, ne-a explicat ea.

Prima categorie este cea a centrelor de tip „cat-walk”, în care intră mall-uri precum Promenada din București.

„Sunt mall-uri care se află într-o zonă cu locuitori cu venituri mai mari, care atrag clienți cu venituri mai mari decât media, mai sofisticați și care sunt foarte atenți la calitate. Totodată, sunt înclinați către branduri cunoscute și pun preț pe experiența completă pe care le-o oferă un centru comercial”, ne-a mai spus Roxana Baias.

Potrivit ei, majoritatea portofoliului de centre comerciale ale NEPI, la nivel de grup, nu doar în România, sunt de tip „playground”, cum este Mega Mall.

„Sunt mall-uri care atrag mai mult generația tânără, Gen-Z. Și nu vorbim doar de un segment de vârstă, ci un segment demografic caracterizat și de atitudine. Este vorba de acei oameni care vin la mall pentru că le place că se distrează, cumpără. Nu vin doar pentru a vedea care sunt ultimele colecții, ce reduceri sunt prin magazine. Vin să-și petreacă și timpul într-un food-court, să se întâlnească și cu prietenii la o cafenea, dar și cu alte persoane care sunt ca ei”, ne-am mai explicat Roxana Baias.

Ultima categorie este „home”, cu centre comerciale mai tradiționaliste, cum sunt parcurile de retail, unde domină foarte mult motivația de a cumpăra pentru familie. În aceste centre este mai puțin importantă partea de experiență, deși au devenit locuri în care familiile iau masa în oraș.

Care sunt cele mai populare tipuri de evenimente în mall

Potrivit Roxanei Baias, concertele sunt cele mai populare evenimente, iar NEPI, prin dimensiunea portofoliului său, dar și a companiei, își permite să angajeze artiști cu vizibilitate care să desfășoare turnee în centrele sale comerciale.

Cel mai mare proiect de evenimente derulat de NEPI este Spot Festival, ceea ce reprezentanții companiei numesc ca fiind, neoficial, cel mai lung festival din România. Potrivit Ancăi Ghiorghiu, anul acesta, pe durata a șase luni, sunt implicați 35 de artiști care vor susține spectacole în proiectele NEPI din 14 orașe.

Surprinzător sau nu, al doilea cel mai atractiv tip de evenimente sunt cele care implică competițiile de eSports, dedicate pasionații jocurilor GS:GO și League of Legends.

„Anul trecut am avut un eveniment pentru amatorii de gaming pe care l-am testat, iar anul aceasta l-am repetat, Esports Kings, în șapte locații și opt zile de eveniment. Ca și anul trecut, și în acest an am avut 15.000 de euro puși în joc”, ne-a mai spus Roxana Baias.

Coordonatoarea departamentului de marketing al NEPI ne-a mai spus că această competiție a fost și un pretext bun pentru gameri și influencerii din zona lor să se întâlnească, de aceea au și venit foarte mulți participanți.

„Generația tânără reprezintă cea mai mare parte a celor care merg în mall-uri, am putea spune chiar că sunt clienții loiali ai mall-urilor, iar pentru cei mai mulți dintre ei, gamingul este o una dintre ocupațiile principale”, a adăugat Roxana Baias.

Sub 10% mai vin la mall doar pentru cumpărături

În ceea ce privește scopul vizitelor în centrele comerciale, foarte puțini dintre cei care calcă pragul mall-urilor mai au doar ca scop intenția de a cumpăra ceva.

Potrivit Roxanei Baias, mulți vizitatori vin pentru restaurantele și cafenele din mall-uri, să-și petreacă timpul alături de prieteni, pentru aniversări. Totodată, au început să apară și tot mai multe zone de expoziție, inclusiv muzee, spații imersive, cei de la NEPI inaugurând un astfel de spațiu în Mega Mall.

În cazul Promenada din București, terenurile de sport se bucură și ele de o popularitate tot mai mare, la fel și sălile de fitness, piscinele și sălile de jocuri.

În topul zonelor cele mai populare, potrivit Roxanei Baias și Ancăi Ghiorghiu, zonele de food-court sunt pe primul loc în ceea ce privește componenta de relaxare, urmată de cinema, după care activitățile sportive, fie că vorbim de săli de fitness sau săli de jocuri precum bowling, biliard, darts și așa mai departe.

„Aș vrea să remarc afluxul de vizitatori aduși în sălile de cinema din mall-uri de producțiile românești. Noi operăm în nouă țări și pot spune că este ceva specific României. Producțiile locale atrag foarte mulți oameni în sălile de cinema”, ne-a mai spus Roxana Baias.

Nu în ultimul rând, pentru multe familii cu copii, centrele comerciale sunt prima opțiune când vine vorba de a scoate copiii la joacă, în timp ce părinții se bucură de o cafea sau de ce are de oferit mall-ul.

„Când analizăm publicul care vizitează centrele comerciale există o segmente de motivație, iar dintre acestea, doar unul se referă la cei care vin strict în ideea ce a cumpăra ceva, iar acest segment, în România, este de sub 10% din total. În rest, cei mai mulți au și o altă motivație suplimentară de a veni într-un mall”, ne-a mai spus Roxana Baias.

Pregătirea evenimentelor începe cu multe luni înainte

În ceea ce privește pregătirea evenimentelor, este nevoie de multe luni în avans pentru a pune totul la punct. În cazul Spot Festival, Anca Ghiorghiu ne-a spus că știau deja din luna februarie care sunt cei 35 de artiști și cele 14 orașe în care vor ajunge și toate datele concertelor.

„Mai ales pentru că sunt multe evenimente care au loc vara, trebuie să-ți antamezi din timp artiștii”, ne-a mai spus Anca Ghiorghiu.

Apoi, mai sunt multe aspecte din punct de vedere tehnic ce trebuie puse la punct, în cazul concertelor trebuie asigurat întregul ansamblu scenotehnic și așa mai departe.

Fără evenimente, un centru comercial poate chiar să ajungă să fie închis

În contextul în care oamenii caută să se bucure de cât mai multe experiențe când vin centrele comerciale, iar chiriașii care au spații de desfacere vor să facă rost de cât mai mulți clienți, organizarea de evenimente speciale este crucială pentru acest tip de business.

Mai ales că unele evenimente pot aduce mii de vizitatori la un loc dintr-un singur foc. Cum unii vin să vadă o trupă sau un artist preferat, ajungând la mall se creează oportunități de consum, fie pentru magazine, fie pentru restaurante și cafenele.

Potrivit reprezentantelor NEPI, evenimentele sunt importante nu doar pentru clienți, ci și pentru chiriașii mall-urilor.

„Eu nu cred că mai poți să exiști pe piață fără să ai evenimente care să genereze trafic recurent. Nu ai cum să stai fără evenimente, mai ales în centrele de dimensiuni mari, cum este Promenada”, ne-a mai spus Roxana Baias.

Anca Ghiorghiu a făcut referire la ceea ce s-a întâmplat pandemie ca să ne dăm seama cât de triste ar fi centrele comerciale fără evenimente. Toate celelalte facilități încă erau acolo, dar pentru că o perioadă nu au putut fi organizate evenimente cu adunări mari mall-urile erau foarte nepopulate față de ce era înainte.

În prezent, centrele comerciale sunt din nou intens populate și pline de evenimente pe tot parcursul anului.

Care sunt cele mai importante evenimente din centrele comerciale ale NEPI

SPOT Festival – Cel mai lung festival neoficial: Concept în premieră pe piața locală => 35 de artiști din genuri muzicale variate urcă pe scenele din 14 centre comerciale, începând din iunie și până la sfârșitul lui 2024. În Promenada, între 20 iunie și 22 august => line-up concentrat pe genul rock alternativ: Robin & The Backstabbers, Timpuri Noi, Omul cu șobolani, Om la lună, The Mono Jacks, Coma, Vița de Vie.



Program concerte în Promenada București:

27 iunie - Omul cu șobolani

11 iulie - Om la lună

25 iulie - The Mono Jacks

8 august - Coma

22 august - Vița de Vie

Ce se întâmplă în Mega Mall

În Mega Mall, pe 27 și 28 septembrie - artiști în trend, foarte apreciați în special de publicul tânăr, dar nu numai, din genuri precum rap, pop, dance/electronic: Grasu XXL și AMI, Mario Fresh.

artiști în trend, foarte apreciați în special de publicul tânăr, dar nu numai, din genuri precum rap, pop, dance/electronic: Grasu XXL și AMI, Mario Fresh. SPOT Festival propune experiențe diverse: concursuri, promoții, colecții speciale ale magazinelor. Obiectiv: crearea unei experiențe complete de festival: concerte cu trupe și artiști foarte apreciați de public, activități variate, bună dispoziție și relaxare. Avantaje: durată extinsă evenimentele marca SPOT Festival continuă până la finalul lui 2024, depășind sezonul clasic al festivalurilor. Sunt deja anunțați în jur de 15.000 de participanți.

propune experiențe diverse: concursuri, promoții, colecții speciale ale magazinelor. crearea unei experiențe complete de festival: concerte cu trupe și artiști foarte apreciați de public, activități variate, bună dispoziție și relaxare. durată extinsă evenimentele marca SPOT Festival continuă până la finalul lui 2024, depășind sezonul clasic al festivalurilor. Sunt deja anunțați în jur de 15.000 de participanți. Pe 22 iunie, în Mega Mall: workshop de dans și meditație susținut de Simona Mereu, un nume de referință în scena dansului încă din 2006, care a transformat dancehall-ul în România cu autenticitatea și pasiunea sa. Mai multe info AICI.

NEPI se implică și în alte evenimente mari din România

Electric Castle și Promenada Mall București au lansat, la începutul lunii aprilie, colecta de haine uzate care au devenit prima colecție de haine din materiale reciclate sub marca festivalului.

Campania “It's not goodbye, it's wear you later” a promovat ideea de consum sustenabil și de reutilizare creativă. Hainele donate au fost transformate de Velements, unul dintre promotorii modei sustenabile în România, prin tehnici de reciclare și redesign, într-o colecție vestimentară de tip capsulă.

Colecția va fi pusă în vânzare la Electric Castle 2024, iar încasările vor fi donate către World Vision cu scopul de a susține proiectele pe care fundația le derulează pentru copiii din medii defavorizate.

Compania s-a alăturat ca partener evenimentului Esports Kings, ediția a doua (23 mai – 28 iunie). Competiția care s-a extins 7 centre comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle, a atras sute de echipe și peste 7.000 de jucători din toată țara participă la turneele de League of Legends și Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) cu premii totale în valoare de 15.000 de euro, iar compania vrea să se implice și în viitor.

EURO 2024 la Mega Mall (14 iunie – 14 iulie) Toate meciurile din cadrul EURO 2024 vor putea fi vizionate pe terasa 2B a centrului comercial. Meciurile vor fi transmise zilnic pe un ecran de dimensiuni impresionante, conform programului oficial al competiției, pe parcursul a trei intervale: 17:00, 19:00 și 20:00. În plus, Mega Mall le-a pregătit vizitatorilor numeroase premii în perioada Campionatului Euro 2024 , la cumpărături de minimum 400 de lei : kituri pentru fanii fotbalului, tricouri, bilete la viitoarele meciuri ale naționalei, tricouri semnate de echipa națională și vouchere de cumpărături.



