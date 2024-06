GALERIE FOTO | O aventură de o zi și o noapte la Atena. Cum te poți distra în mai puțin de 24 de ore în Capitala Greciei

A trebuit să facem o deplasare de muncă în capitala Greciei, dar am avut și ceva timp de relaxare în orașul care atrage milioane de turiști în fiecare an cu atracțiile sale antice și cu stilul de viață care se animă surprinzător după ce soarele apune, iar aerul devine ceva mai respirabil.

Eliberați de partea cu munca, distracția a început într-o seară de vineri, cam de la ora 18:00 și s-a terminat a doua zi, în jurul orei 16:00, când a trebuit să plecăm înapoi către aeroport.

La mijlocul lunii iunie este deja foarte cald în Atena, deși noi am nimerit în două zile mult mai blânde. Vineri a fost mai cald, maxima ajungând la 38 de grade, după cum indicau afișajele a două farmacii pe la orele amiezii. Aplicațiile meteo indicau 36 de grade, dar aș miza mai mult pe termometrele din oraș.

Sâmbătă maxima a fost în jurul a 33-34 de grade la umbră. O vreme mult mai agreabilă, datorită și brizei mării, față de ce fusese cu câteva zile înainte când temperatura urcase în termometre, potrivit localnicilor, în unele zone, până la 44 de grade Celsius. Motiv pentru care vizitele la Partenon au fost închise.

După ora 17:00, după ce am terminat cu treaba și ne-am schimbat la hotel, am ieșit să ne plimbăm. Hotelul la care am stat, NJV Athens Plaza se află exact în buricul târgului, așa că eram în Syntagma, adică în centrul orașului. Un mic parc ce se află lângă parlamentul elen, care este străjuit de Monumentul Soldatului Necunoscut. Acolo puteți vedea și soldații greci, îmbrăcați în uniforme tradiționale grecești stând în posturile de gardă.

Din start aveți un loc în care să faceți poze și clipuri „instagramabile”. Evident, o destinație turistică precum Grecia are multe altele de oferite.

Tot în apropiere se află și Grădina Botanică, cu alei pietonale și Muzeul Național al Grădinii Botanice. În același complex se află și celebrul Kallimarmaro sau stadionul în care s-au ținut primele olimpiade din istorie, încă din antichitate. Este locul din care pleacă, o dată la patru ani, flacăra Olimpică.

Și mai sunt destule locuri de văzut din complexul cu grădina botanică. În apropiere se mai află și Palatul Prezidențial, dar și situl arheologic „Lyceum”, locul de învățătură fondat de Aristotel în secolul IV înaintea erei noastre.

Toate aceste destinații se află la o distanță mică de mers pe jos. Așa că, dacă vreți să dați un tur de forță să faceți poze în cât mai multe locuri, aveți ocazia să o faceți în doar o zi.

Terase, restaurante și cluburi câte vrei în centrul orașului

Revenind la punctul de plecare Syntagma, dar plecând către vest de această dată, dați peste strada pietonală Ermou. Este plină de magazine, de mall-uri stradale, din care puteți cumpăra haine, încălțăminte, accesorii și suveniruri.

Pe lângă acestea, până ajungeți la Placa găsiți o sumedenie de terase și restaurante. Am putea face o comparație cu Centrul Vechi din București, doar că centrul istoric de la noi este mult mai compact, iar densitatea de localuri este mult mai mare.

În centrul istoric din Atena veți găsi tot felul de restaurante. Pe noi ne-a atras, fără să vrem, un local cu specific mexican. Nu pentru că am fi vrut să mergem la un local mexican, ci pentru că era mai liberă, era răcoare, iar coloritul localului a părut atrăgător.

Deși în jurul orei 18:00 când ne-am așezat la masă mai erau doar vreo două ocupate, după circa două ore localul s-a aglomerat aproape complet.

Prețurile par să fie cam aceleași la mai toate restaurantele din zonă. Berea se învârte în jurul a 5-6 euro halba, iar un cocktail sau un shot de tărie variază între 10 și 15 euro.

Apropo de băutură, sunt doar consumator ocazional, dar îmi pot da seama că este cam slab alcoolul la greci. Nu aș vrea să spun că mi s-au părut îndoite unele shoturi sau veri la draft, dar aș recomanda să cumpărați berea la sticlă. Mythos și Alpha se numără printre berile grecești de masă relativ ieftine și bune la gust.

Programul grupului ne-a readus în centrul orașului, organizatorul deplasării având rezervări la restaurantul unuia dintre cele mai selecte hoteluri din buricul Atenei.

Nu este un restaurant ieftin, iar ținuta este obligatorie, prin urmare veți fi întorși din drum dacă sunteți îmbrăcați ca pentru plajă. În grupul nostru, trei sau patru domni au fost obligați să revină cu pantaloni lungi și pantofi.

Restaurantul se află pe acoperișul hotelului Grande Bretagne și are o priveliște absolut superbă. La sud poți vedea celebrul Partenon stând maiestuos în centrul Atenei pe dealul Acropole, despre care vom vorbi puțin mai jos.

Către nord-est se vede cel mai înalt deal din interiorul Atenei, Lycabettus, pe care se află și amfiteatrul cu același nume. Se află la o distanță de circa 20 de minute de mers pe jos față de centrul orașului, de Syntagma.

Distracție la maximum în cluburile din centrul orașului

După cina cu delicatese foarte gustoase ale bucătăriei grecești, ne-am făcut un grup mai mare și am luat-o din nou către Placa, tot la un 20 de minute de mers pe jos.

Centrul vechi era semnificativ mai vioi decât cu vreo patru ore în urmă. Briza dinspre mare făcea orașul să fie extrem de primitor în comparație cu ce era la mijlocul zilei, așa că turiștii au luat cu asalt centrul orașului și terasele sale.

După aproape o oră la o terasă în care ne-au venit cam greu băuturile, am decis să ne mutăm distracția în altă parte. Era deja miezul nopții, iar o chelneriță de la localul mexican de mai devreme ne-a indicat un club în care se dansează.

Nu ezitați să întrebați localnicii. Cel puțin noi am dat peste localnici foarte primitori care ne-au spus din prima unde putem găsi cele mai interesante localuri și zone de distracție.

Plecați din zona Placa și rătăcind puțin pe străzile întortocheate, dar pline de farmec ale Atenei nocturne, am ajuns la clubul Juan Rodriguez, unde, în circa 60 de metri pătrați, poate puțin mai mult, era o înghesuială de nu aveai loc să arunci un ac.

Intrarea se făcea oricum în secvențe de câte trei clienți deodată. Nu înțelegeam de ce acest sistem, dar o dată intrați în înghesuiala din local, am realizat că era o modalitate de a nu face absolut inaccesibil localul.

Sincer, în România nu cred că există cluburi care ar mai putea funcționa precum cel pe care l-am vizitat în Atena, judecând după aglomerația de vineri seară.

De cealaltă parte, multă distracție, lume cu chef de dans, un decor libertin, fără constrângeri, ospătari care își făceau loc printre clienți cu greu, împingându-i pur și simplu, în timp ce stăteau cu tăvile de băutură pe sus.

Sună ca fiind un gest nepoliticos, dar altfel nu ar avea nicio șansă să se miște între mesele din local pentru a debarasa sau pentru a servi clienții.

Muzică tipică de club, cu ritmuri minimaliste, dar toată lumea era intoxicată de atmosfera de distracție de acolo. Alții mai intoxicați decât alții și de la alcool, dar și de fumul de țigară.

Surprinzător sau nu, în ciuda înghesuielii, era răcoare, datorită aparatelor de aer-condiționat date la putere maximă.

Am plecat puțin înainte de ora 2:00 noaptea de acolo și am bântuit greșit preț de câteva străzi din cauza aleilor întortocheate pe care și prin Google Maps ți-e greu să le descifrezi, mai ales când GPS-ul te plasează greșit pe străzile înguste și atât de apropiate din oraș.

Într-un final, am dat hărțile la o parte și am mers după instinct, pe străzile mai mari, dar și pe câteva alei mai înguste și ne-am găsit drumul către hotel.

La ora 2:00 și un pic, orașul încă era foarte viu. Mult mai viu decât era undeva la ora 17:00. Multe chioșcuri încă erau deschise, traficul încă era și el destul de agitat, chiar și la acea oră. Mai ales în zona Syntagma.

Apropo de asta, dacă nu ai o problemă cu mersul pe jos și cu căldura sufocantă uneori, nici nu merită să mergi cu mașina prin oraș, pentru că punctele de interes nu sunt atât de departe față de centru.

De la Syntagma se ajunge rapid și la plajă, dar este clar că nu prea mergi în Atena pentru plajă cât pentru a vizita ce are orașul de oferit în interiorul lui.

Complexul Acropole, o combinație între mitologie și modernism

A doua zi ne-a fost aranjat un tur la Muzeul Acropole. A fost prima mea experiență în Atena, așa că nu faceți confuzia între Muzeu și Partenon. Unul se află la baza dealului Acropole, iar cel din urmă în vârful lui.

Pentru că eram cu un program destul de bine pus la punct, iar vizita la muzeu nu avea cum să fie scurtă, urcatul pe Acropole nu mai era o opțiune.

În plus, localnicii ne-au spus că așteptarea în perioada aceasta este în jur de două ore până ajungi în vârf, iar o problemă mare o constituie căldura. Pe lângă faptul că soarele arzător te bate în cap, o problemă reală este dată de plăcile de marmură care înmagazinează și radiază la rândul lor căldura.

În zilele în care soarele încălzește atmosfera la un 36-38 de grade, din cauza marmurei, temperatura ambientală de pe Acropole poate ajunge la peste 50 de grade la nivelul solului.

Evident, nu este aceeași experiență ca atunci când te urci pe dealul încărcat de istorie și mitologie, dar te poți bucura de multe lecții de istorie în cadrul muzeului, stând la aer condiționat, printre statui și sculpturi cu Hercule, Atena, titani și multe alte figuri mitologice și istorice.

Muzeul este o construcție modernă, deschis cu cel mult 10 ani în urmă, deasupra unor ruine antice, iar spațiile de expoziție sunt pline de piese istorice. Nici nu știi unde să te uiți prima oară.

Traseul până la ultimul etaj este sinuos și începe să devină plictisitor la un moment dat, dar când ajungi la ultimul etaj găsești unul dintre cele mai frumoase locuri din care poți face poze Partenonului. Priveliștea este absolut superbă.

Pare un loc ideal pentru influenceri care, pe lângă priveliștea greu de egalat, au o lumină cum nu se poate mai potrivită pentru poze și filmări.

Suveniruri scumpe la muzeu

La parter găsiți și o mică terasă și un mini-market cu suveniruri. Dacă vreți să cumpărați de acolo suveniruri, o puteți face. Se spune că sunt cele mai de calitate, dar sunt și foarte scumpe. Apoi, în apropiere de Acropole sunt alte străduțe pline de magazine cu suveniruri și terase mult mai ieftine.

Adică, în loc de o brățară împletită cu un mic accesoriu de argint care costă cel puțin 25 de euro, poți găsi suveniruri de impact la câțiva euro la două străzi mai încolo.

A! De menționat că biletul de intrare la muzeu costă 15 euro. Nu aveți voie cu rucsacuri mari. Pe acestea vi le vor păstra la intrare și le puteți recupera la plecare.

În muzeu aș remarca și platformele din sticlă din unele locuri. Este recomandată să purtați lenjerie intimă pe sub pantalonii scurți, fuste și rochițe. Distanțele sunt destul de mari între etaje, dar tot sunteți expuși.

În loc de concluzie

Pe foarte scurt, Atena este foarte ofertantă chiar și pentru un timp atât de scurt. Pentru cei care vor doar un mic city-break, Atena pare a fi ideal. Nu este foarte scump, este aproape de România, cu avionul zborul durând în jur de o oră, o oră și în pic în funcție de vreme. La dus am făcut o oră și 20 de minute, iar la întoarcere cu vreo 15 minute mai puțin.

Biletele nu sunt foarte scumpe și găsiți destule variante cu zboruri de dimineață sau de seară.

Locuri de cumpărături și de distracții găsiți câte vreți și de care vreți în centrul Atenei. Locații istorice nu mai spun. Parte de o vreme ceva mai puțin înăbușitoare și dispoziție de a vă plimba să aveți.

Un localnic ne-a spus că lunile martie-aprilie și octombrie-noiembrie sunt cam cele mai bune luni pentru a vizita Atena pentru un city-break. Nu este nici foarte cald, iar orașul este ceva mai aerisit.

Vara, Atena este agitată și plină de viață, dar dacă nu-ți place căldura și aglomerația, ori traficul intens, mai bine evitați Atena și mergeți undeva prin insule în Grecia pentru o vacanță mai îndelungată.

