Cum să porți pantaloni evazați și blugi pe timp de vară: ținute cu care nu dai greș

Purtarea pantalonilor evazați în timpul sezonului estival este o mișcare stilistică cu care poți impresiona. Nu este vorba doar de modă: o pereche de pantaloni evazați oferă un avantaj incontestabil atunci când vine vorba de confort, mai ales în zilele toride de vară. Așadar, cum reușești să găsești echilibrul potrivit între confort și stil?

Pentru început, materialul pantalonilor este crucial. Optează pentru pantaloni evazați din țesături ușoare și respirabile, precum inul sau bumbacul. Fibrele naturale permit pielii tale să respire. În ceea ce privește culorile, alege nuanțe deschise care reflectă lumina soarelui. Albul, bejurile și pastelurile sunt ideale pentru perechile de pantaloni evazați. Mai mult, adoptarea unui stil minimalist atunci când vine vorba de imprimeuri ajută la evidențierea structurii ample a pantalonilor și la evitarea supraîncărcării vizuale.

Combinațiile ideale pentru a-ți pune în valoare silueta

Unul dintre aspectele cruciale pentru a purta cu succes pantaloni evazați în timpul verii este să stăpânești arta combinațiilor vestimentare. Există un risc real de a te pierde într-o astfel de îmbrăcăminte largă, motiv pentru care este atât de important să echilibrezi volumul. Asortează-ți perechea de pantaloni evazați cu topuri mai mulate, cum ar fi un body sau un top slim-fit, pentru a crea o siluetă armonioasă. Sandalele cu toc sunt o alegere excelentă pentru a alungirea siluetei și pentru a adăuga o notă de rafinament. Pe de altă parte, dacă urmărești un look mai casual, sandalele plate sau chiar espadrilele se vor descurca de minune. Accesoriile, precum o pălărie de paie sau bijuterii subtile, adaugă nota finală, fără a “încărca” aspectul. În ceea ce privește gențile, un model crossbody sau un clutch în ton cu tematica de vară sunt alegeri care completează look-ul fără a-l copleși.

Evitarea greșelilor: ce trebuie neapărat să eviți

În timp ce niște pantaloni evazați oferă multe posibilități de styling, ei vin și cu partea lor de riscuri. Una dintre cele mai frecvente greșeli este aceea de a supraîncărca ținuta. Evită imprimeurile prea îndrăznețe sau culorile prea vii, care pot crea un efect încărcat. În plus, deși volumul pantalonilor poate părea că invită la o atitudine neglijentă, este esențial să acorzi atenție croielii și lungimii. O pereche de pantaloni evazați prea lungi poate crea rapid un efect de "sac", mai ales dacă optezi pentru pantofi cu talpă plată. De asemenea, ai grijă la țesăturile prea lucioase sau texturate, care pot adăuga un volum nedorit. Simplitatea este cheia pentru a face din acest articol de îmbrăcăminte piesa centrală a garderobei tale de vară.

Blugi de damă – cum îi purtăm în zilele caniculare?

O pereche de blugi de damă este o necesitate atât vara, cât și iarna. Cu toate acestea, țesătura este groasă vara și te poți încălzi foarte repede în ei, așa că cel mai bine este să îi porți în zilele mai răcoroase sau seara. Cel mai bine funcționează acei blugi de damă clasici de culoare albastru denim, gri deschis, alb sau pastel. Optează pentru blugi de damă în culoare albastru închis sau negru pentru seară, deoarece aceste culori atrag căldura.

Formele pe care să le alegi vara pentru perechea ta de blugi de damă: flare (care se poartă cu tocuri), stilul boyfriend, slim sau straight cut cu talie înaltă (care merg bine cu crop topuri sau tricouri basic).

O idee de look cu care să nu dai greș: blugi de damă evazați + bluză fără umeri + sandale cu toc. De asemenea, poți înlocui bluza fără umeri cu o bluză din dantelă, un tricou în stil marinar sau o cămașă albă. Tocurile sunt un must la această ținută. Nu ezita nici să porți bijuterii fine, pentru un look cât mai elegant. O geantă tip poșetă va completa look-ul.

Este important să avem o garderobă variată pe timp de vară, care să includă atât piese statement precum pantalonii evazați, cât și articole de bază, precum blugi de damă. În final, stilul vestimentar reflectă personalitatea noastră, dar trebuie să ne simțim și confortabil în zilele caniculare.

