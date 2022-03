[VIDEO] Will Smith l-a pălmuit pe Chirs Rock LIVE la premiile Oscar. Ulterior a câștigat și un premiu

Will Smith l-a pălmuit pe actorul de comedie Chris Rock pe scena galei Academiei de film americane din cauza unei glume făcute pe seama soţiei sale, Jada Pinkett Smith. La scurt timp după incident, Will Smith a urcat din nou pe scenă el fiind desemnat cel mai bun actor în rol principal datorită evoluţiei sale din filmul "King Richard".

Cu câteva secunde înainte să prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, comediantul Chris Rock a ironizat-o pe Jada Pinkett Smith, spunându-i că abia aşteaptă să o vadă jucând în continuarea filmului "G.I. Jane", un lungmetraj regizat de Ridley Scott în 1997 şi în care rolul principal a fost jucat de Demi Moore.

Jada Pinkett Smith, în vârstă de 50 de ani, apare în public cu capul complet ras începând de anul trecut după ce a anunţat că suferă de alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului. Actrița principală din filmul G.I. Jane este de asemenea rasă în cap.



Will Smith a reacţionat imediat în urma acelei glume, a urcat foarte repede pe scena galei Oscar şi l-a pălmuit pe Chris Rock, apoi s-a întors la scaunul său din sală.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz — Movies (@moreoffilms) March 28, 2022

"Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!" , a strigat Will Smith spre Chris Rock, iar producătorii postului TV ABC au întrerupt imediat sunetul întregii transmisiuni.



Totuşi, în transmisiunile difuzate de posturile străine, sunetul a rămas disponibil, iar Chris Rock a putut fi auzit în timp ce a spus: "Will Smith tocmai m-a pălmuit zdravăn de tot!".



"Asta a fost cea mai tare seară din istoria televiziunii", a adăugat starul de comedie.

După ce a câştigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul "King Richard", în care l-a interpretat pe Richard Williams, tatăl jucătoarelor de tenis Venis şi Serena Williams, Will Smith a prezentat scuze publice în discursul său de acceptare a trofeului: "Vreau să-mi cer scuze faţă de Academia de film americană, vreau să îmi cer scuze faţă de toţi colegii mei nominalizaţi. Iubirea te împinge să faci lucruri nebuneşti".

"Richard Williams a fost un apărător neînfricat al familiei sale. În această perioadă a vieţii mele, în acest moment, sunt copleşit de ceea ce Dumnezeu îmi cere să fac şi să fiu în această viaţă. Mi se cere ca în viaţa mea să îi iubesc pe oameni şi să îi apăr pe oameni şi să fiu un râu călăuzitor pentru oamenii mei. Ştiu ce trebuie să fac atunci când noi toţi trebuie să rezistăm în faţa abuzurilor, când trebuie să rezistăm în faţa oamenilor care vorbesc prostii în această industrie. Trebuie să îi suportăm pe oamenii care nu ne respectă şi trebuie să zâmbim şi să pretindem că acest lucru este OK", a adăugat Will Smith pe scena celei de-a 94-a ediţii a galei Oscar.

Premiile Oscar 2022: Cine sunt câștigătorii

"CODA" a scris istorie duminică seară la cea de-a 94-a gală a premiilor decernate de Academia de film americană, după ce a devenit primul lungmetraj produs de o platformă de streaming care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, informează site-ul revistei Variety, preluat de Agerpres.

Această victorie reprezintă o ilustrare perfectă a schimbării majore care s-a produs în ultimii ani în industria de la Hollywood, o schimbare a felului în care filmele sunt produse şi distribuite şi care au fost accelerată de pandemia de COVID-19.



Într-o perioadă în care industria cinematografică se află sub presiune pentru a-şi lărgi adresabilitatea şi pentru a prezenta mai multe poveşti despre persoane de culoare şi persoane din minorităţi subreprezentate, victoria repurtată de filmul "CODA" reprezintă din multe puncte de vedere o veritabilă depăşire a barierelor. Acest film, care spune povestea adolescentei Ruby, singurul membru fără deficienţe auditive dintr-o familie afectată de surditate, a fost lăudat pentru descrierea plină de sensibilitate pe care a făcut-o comunităţii persoanelor cu dizabilităţi şi pentru folosirea unor actori surzi.

Lungmetrajul "CODA" s-a impus la toate cele trei categorii la care a fost nominalizat: "cel mai bun film", "cel mai bun actor în rol secundar" (Troy Kotsur) şi "cel mai bun scenariu adaptat" (Sian Heder, care este şi regizoarea filmului).

Însă duminică seară, cele mai multe premii au fost câştigate de filmul SF "Dune", o adaptare ambiţioasă a romanelor publicate de Frank Herbert în seria literară omonimă. "Dune" s-a impus la şase categorii tehnice: "cele mai bune efecte vizuale", "cel mai bun sunet", "cea mai bună coloană sonoră", "cel mai bun montaj", "cea mai bună imagine" şi "cea mai bună scenografie".

Will Smith a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal datorită evoluţiei sale din filmul "King Richard", îl care îl interpretează pe Richard Williams, tatăl şi antrenorul jucătoarelor de tenis Venus şi Serena Williams, însă show-ul de duminică seară a fost umbrit de un moment bizar, care nu fusese planificat de producătorii transmisiunii televizate.

Jessica Chastain a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal datorită interpretării sale cameleonice din filmul "The Eyes of Tammy Faye", în care a jucat-o pe teleevanghelista americană Tammy Faye Bakker. În discursul ei de acceptare a premiului, Jessica Chastain a evocat sprijinul public oferit de Tammy Faye Bakker bărbaţilor gay şi pacienţilor cu HIV într-o perioadă în care mulţi membri ai comunităţii evanghelice nu îi împărtăşeau aceste opinii.

Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar a fost câştigat de Ariana DeBose, interpreta personajului Anita din musicalul "West Side Story". Este rolul care i-a adus actriţei Rita Morena premiul Oscar la aceeaşi categorie în versiunea cinematografică din 1961 a acestui musical popular. Ariana DeBose a scris la rândul ei istorie duminică seară, devenind prima actriţă afro-latino şi queer care a câştigat un premiu Oscar.



Troy Kotsur a făcut şi el istorie, devenind al doilea artist surd din istoria galelor Oscar care a câştigat un trofeu, impunându-se la categoria "cel mai bun actor în rol secundar", graţie interpretării sale din filmul "CODA". Marlee Matlin, care a jucat rolul soţiei sale în filmul "CODA", era până duminică singura artistă surdă recompensată de Academia de film americană, după ce obţinuse premiul Oscar în 1987 pentru rolul principal din pelicula "Children of a Lesser God".

"CODA" a fost lansat de Apple TV Plus, serviciul de streaming al grupului Apple, care a fost lansat cu doar trei ani în urmă, ca parte a valului de platforme online similare care au fost create pentru a face concurenţă gigantului Netflix. Netflix, care a intrat în cursa pentru Oscar având înscrise la categoria "cel mai bun film" pelicule precum satira "Don't Look Up" şi westernul "The Power of the Dog", nu a reuşit nici în acest an că câştige trofeul suprem, după eşecurile înregistrate la ediţiile precedente cu "Roma" şi "The Irishman".

"The Power of the Dog", care primise cele mai multe nominalizări în acest an, 12, s-a impus totuşi la categoria "cea mai bună regie" prin intermediul cineastei Jane Campion. Cineasta neozeelandeză a devenit cea de-a treia femeie care a câştigat Oscarul pentru regie, după Chloe Zhao ("Nomadland") şi Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker").



Filmul japonez "Drive My Car" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internaţional, confirmându-şi statutul de mare favorit al acestei categorii.

Ediţia din 2021 a obţinut cea mai scăzută cotă de audienţă din istoria galei Oscar, atrăgând în faţa micilor ecrane doar 10,4 milioane de telespectatori americani, după ce a fost organizată în prezenţa unui număr restrâns de participanţi şi de prezentatori, înainte ca vaccinurile anti-COVID-19 să devină disponibile pe scară largă. Ediţia din acest an a revenit la Dolby Theatre din Los Angeles şi a mizat pe prezenţa vedetelor de la Hollywood. Încercând să revitalizeze evenimentul, producătorul Will Packer a ales ca opt premii tehnice să fie decernate înainte de debutul transmisiunii televizate. Discursurile de mulţumire rostite de câştigătorii acelor categorii au fost prezentate într-o formă editată în timpul ceremoniei propriu-zise, însă decizia a stârnit controverse. Dacă Will Packer a vrut să scurteze durata galei, atunci a eşuat: gala Oscar 2022 a avut o durată de peste trei ore şi jumătate.



Deşi atmosfera din Dolby Theatre a fost în mare parte una festivă - cu excepţia şocului provocat de incidentul cu Will Smith -, gala Oscar 2022 a inclus mai multe aluzii despre conflictele violente şi diviziunile politice din Statele Unite şi din lumea întreagă. Gala a inclus un moment de reculegere pentru Ucraina, după ce Rusia a invadat această ţară.



Cele trei prezentatoare principale ale show-ului, Wanda Sykes, Amy Schumer şi Regina Hall, s-au folosit de discursul lor introductiv pentru a ironiza eforturile depuse de guvernatorul republican Ron DeSantis şi de politicienii din Florida pentru a interzice cursurile despre orientarea sexuală şi identitatea de gen în şcolile primare.

Întrucât pandemia de COVID-19 a afectat serios lansările în cinematografe, multe dintre filmele care concurau la premiile Oscar din categoriile majore, inclusiv "Licorice Pizza", "West Side Story" şi "Belfast" - recompensat totuşi cu Oscarul pentru scenariu original -, nu au reuşit să convertească recenziile apreciative în vânzări masive de bilete. Producătorii altor pelicule au optat pentru strategii-hibrid, precum "Dune" şi "King Richard", care au debutat simultan în cinematografe şi pe platforma de streaming HBO Max. Chiar şi "CODA", câştigătorul trofeului suprem acordat duminică seară, a fost lansat pe Apple TV Plus în acelaşi timp cu premiera sa în sălile de proiecţii. "CODA" a obţinut abia 1 milion de dolari din vânzările de bilete. Câştigătorul Oscarului pentru cel mai bun lungmetraj animat, "Encanto", deşi a avut parte de o lansare cinematografică, a fost iniţial un eşec de box-office şi a reuşit să se redreseze abia după ce a fost difuzat pe serviciul de streaming Disney Plus, iar utilizatorii de TikTok au început să distribuie masiv înregistrări cu cântecul "We Don't Talk About Bruno".



Deşi organizatorii galei Oscar au îmbrăţişat viitorul marcat de streaming, ei i-au onorat şi pe cei care au marcat istoria industriei cinematografice tradiţionale, reunind pe scena galei de duminică seară actori şi regizori celebri ai unor filme clasice, precum "The Godfather" şi "Pulp Fiction" şi celebrând cea de-a 60-a aniversare a francizei "James Bond". Însă nici măcar această venerabilă franciză dedicată celebrului spion 007 nu este imună la schimbare. Recent, Metro-Goldwyn-Mayer, distribuitorul filmelor din seria "James Bond", a finalizat tranzacţia de 8,5 miliarde de dolari prin care a fost achiziţionat de Amazon, unul dintre giganţii care sunt pe cale să remodeleze industria cinematografică.

Sursa foto: Shutterstock / Dfree

