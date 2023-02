Lowe Group anunță numirea lui Sever Savanciuc în poziția de CEO

Începând cu luna mai a acestui an, Sever Savanciuc devine noul CEO Lowe Group, unul dintre cele mai mari grupuri de marketing și comunicare din România. Numirea vine după ce, în ultimul an, el a făcut parte din Consiliul de Administrație Lowe Group. Sever preia managementul grupului de la fondatorii Paul Radu și Veronica Savanciuc, aceasta deținând în continuare mandatul de Președinte Lowe Group.

Lowe Group, membru al Interpublic Group of Companies, unul dintre cele mai mari holdinguri de comunicare din lume, cu sediul central la New York, celebrează anul acesta 30 de ani de performanță pe piața românească. Din 1993, când a început cu o mașină de scris, un fax și două calculatoare Macintosh, compania a crescut de la 7 la 160 de oameni și o cifră de afaceri care depășește EUR 45 milioane. Grupul reunește astăzi agențiile MullenLowe (agenție integrată de marketing și comunicare), Initiative (media), Golin (relații publice), Medic One (comunicare în domeniul medical și farmaceutic) care, alături de Path, nou lansatul unit specializat în analiza și interpretarea datelor cu impact strategic, acoperă holistic expertizele comunicării.

În noul său rol, Sever va superviza echipa de management a agențiilor din Grupul Lowe, va identifica și maximiza oportunitățile de dezvoltare și va contribui decisiv la evoluția transformativă a grupului în următorii ani.

„Acum 30 de ani, împreună cu partenerul meu, Paul Radu, începeam această călătorie într-o industrie practic inexistentă, înființând una dintre primele agenții de publicitate din România. Alături de colegii și clienții noștri, am construit unul dintre cele mai puternice grupuri de pe piață, am inovat, am marcat o serie de premiere în business, am avut curajul să și greșim, am lucrat pentru sute de branduri, iar unii dintre clienți ne sunt alături încă din primul an. Reprezentând un nou model de leadership, Sever vine cu o viziune progresistă despre ce înseamnă viitorul acestui business și cu o energie contagioasă, care ne inspiră. Sub viziunea lui, suntem siguri că Lowe Group își va atinge potențialul maxim”, declară Veronica Savanciuc, Președinte Lowe Group.

Sever Savanciuc are o experiență solidă în transformare digitală și investiții strategice, dobândită la Allianz X, divizia de venture capital și investiții strategice digitale a grupului Allianz cu sediul în Munchen, Germania. Cu un interes evident manifestat în zonele de tehnologie, ecosisteme digitale și marketing, el a condus echipe care au creat parteneriate și au investit în companii digitale din fintech, mobilitate, domeniul sănătății și data intelligence, la nivel global. De asemenea, a deținut poziții în consilii de administrație ale mai multor companii, unele cu o valoare de piață de peste USD 1mld.

„Sunt mândru să preiau leadership-ul Grupului Lowe, un business construit pe valori în care cred cu tărie: integritate, ambiție și curiozitate. În perioada petrecută ca membru al Board-ului, mi s-a consolidat încrederea în valoarea portofoliului nostru de clienți și a echipei noastre, un grup divers, cu puterea și curajul de a inova. În ciuda provocărilor cu care se confruntă, sau poate tocmai de aceea, industria de comunicare este astăzi mai dinamică și mai efervescentă ca oricând. Intru în rolul de CEO cu viziunea unei transformări a Grupului Lowe care ne va permite să valorificăm acest dinamism, să generăm inovație reală în relația dintre branduri și consumatorii lor și să fim și în viitor un partener de încredere pentru clienții noștri”, declară Sever Savanciuc, CEO Lowe Group.

Sever este absolvent al Universității din St. Gallen, Elveția, și al Universității Bocconi din Milano, de unde a dobândit un Master în Strategie și Management Internațional, și deține o diplomă de Bachelor of Science în Management de la Warwick Business School, University of Warwick, UK.

Sursa foto: Lowe Group

