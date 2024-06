Top filme în cinema: Inside Out 2 domină box-office-ul

"Inside Out 2", al doilea episod al filmului de animaţie "Inside Out", dedicat emoţiilor adolescenţei, continuă să domine box-office-ul nord-american pentru a doua săptămână, potrivit cifrelor furnizate duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP, preluat de Agerpres.

Mult aşteptata continuare a filmului studiourilor Pixar şi Disney a obţinut încasări de 100 de milioane de dolari de vineri până duminică, conform aceleiaşi surse.

În film, eroina, Riley, descoperă noi emoţii odată cu pubertatea: Anxietate, Plictiseală, Stânjeneală şi Invidie.



Pe locul al doilea regăsim comedia de acţiune "Bad Boys: Ride or Die", cu Will Smith şi Martin Lawrence în rolurile principale şi încasări de circa 19 milioane de dolari.



"The Bikeriders", un film cu Austin Butler, Jodie Comer şi Tom Hardy, ajunge direct pe locul al treilea în weekend-ul de lansare, cu încasări de 10 milioane de dolari. În acest film, un motociclist trebuie să aleagă între a fi loial clubului său sau soţiei sale.



Potrivit Boxofficemojo.com, "The Garfield Movie", adaptarea de către Sony a aventurilor pline de umor ale celebrului motan leneş şi amator de lasagna, ocupă locul al patrulea, cu încasări de 3,6 milioane de dolari.



Locul al cincilea revine peliculei "Kingdom of the Planet of the Apes", cea mai recentă producţie din saga ştiinţifico-fantastică "Planeta maimuţelor", cu încasări tot de 3,6 milioane de dolari.



Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. "IF" (2,7 milioane de dolari)

7. "The Exorcism" (2,4 milioane de dolari)

8. "Thelma" (2,2 milioane de dolari)

9. "The Watchers" (1,9 milioane de dolari)

10. "GHOST: Rite Here Rite Now" (1,5 milioane de dolari).AGERPRES/ (AS - editor: Ana Alecu, editor online: Anda Badea)

Sursa foto: Captură Youtube / Pixar

