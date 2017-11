Fondul Proprietatea a vandut miercuri participatiile sale in filialele Electrica, valoarea tranzactiei depasind 752 de milioane de lei, potrivit unui anunt postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

"Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea S.A. ('Fondul'), doreste sa informeze actionarii ca Fondul a vandut astazi participatiile sale in filialele Societatii Energetice 'Electrica' S.A. ('Electrica'). (...). Valoarea totala a tranzactiei se ridica la suma de 752.031.841 RON", se arata in anuntul citat de Agerpres. Potrivit documentului, Electrica Furnizare S.A. a fost...