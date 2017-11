Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, cand a inregistrat o valoare de 227,3 milioane lei. Totodata, profitul net a inregistrat valoarea de 20,24 milioane lei, in crestere cu 37% comparativ cu valoarea bugetata si cu 14% fata de primele 9 luni ale anului 2016, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti.

Cu toate acestea, in perioada analizata valoarea taxei clawback a crescut cu 32% fata de primele 9 luni ale anului 2016, diminuand profitul.

“Aceste rezultate obtinute s-au datorat atat politicii de a ne extinde portofoliul, dar si orientarii spre consolidarea businessului pe pietele externe unde gradul de rentabilitate este in crestere, valoarea exportului ajungand sa reprezinte 31% din venituri", a precizat Ioan Nani, director general Antibiotice Iasi.

Rezultate inregistrate pe piata interna

Pe piata interna, compania Antibiotice continua sa fie pe primul loc pe piata medicementelor generice vandute in spitalele din Romania, cu o cota de piata de 17,6%, fiind cel mai important furnizor pentru produsele din clasa antiinfectioase.Totodata, compania isi mentine statutul de lider din punct de vedere al unitatilor valorificate pe segmentul unguente cu o cota de piata de 26,7%, supozitoare cu o cota de piata de 40,2% si pulberi sterile injectabile cu o cota de piata de 74,5%.

Vanzarile din farmacii si spitale (sell out) au generat o crestere valorica de 6,8%, ajungand la 236 milioane lei. Segmentul farmacii Retail, cu o pondere de 75% din valoarea totala, inregistreaza o crestere cu 7.2% ajungand la valoarea de 177,2 milioane lei, iar segmentul Hospital, cu o pondere de 25% din valoarea totala, a ajuns la 58,8 mil. lei in crestere de 5,4% comparativ cu primele 9 luni din 2016.

Antibiotice a dezvoltat in ultimii ani un portofoliu de medicamente fara prescriptie medicala (OTC) care in perioada ianuarie-septembrie 2017 a inregistrat o crestere de 35%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, superior ritmului inregistrat de piata totala de profil (+20%). Portofoliul de OTC-uri a companiei situeaza Antibiotice pe locul 14 din 213 companii care activeaza pe piata medicamentelor OTC din Romania, ajungand sa detina o pondere de 20% din cifra de afaceri a companiei (9 luni 2017).

Rezultate inregistrate pe piata externa

Veniturile din vanzarile obtinute pe pietele externe in primele 9 luni ale anului 2017 au crescut cu 26% fata de aceeasi perioada a anului anterior, ajungand la valoarea de 91,7 milioane lei. Principalele destinatii ale produselor Antibiotice au fost Asia, America de Nord si Europa, vanzarile in aceste zone reprezentand aproximativ 80% din totalul vanzarilor realizate.

Pe piata SUA cresterea realizata in primele 9 luni ale anului 2017 a fost de 45% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, fiind generata atat de vanzari mai mari de produse finite injectabile cat si de substanta activa Nistatina. Exporturile din zona Rusia & C.S.I. au crescut cu 70% in special datorita cresterilor inregistrate pentru exporturile de produse cardiovasculare, antiinfectioase injectabile si supozitoare. De asemenea, piata Ucrainei este o piata pentru care a fost analizata oportunitatea deschiderii unei reprezentante avand in vedere potentialul acestei piete si obiceiurile de consum apropiate de portofoliul companiei Antibiotice. Pe aceasta piata, Antibiotice a inregistrat doua noi produse in primele 9 luni 2017.

In Asia de Sud-Est, exporturile realizate in primele 9 luni ale anului sunt cu 16% mai mari decat perioada de referinta din anul 2016. Cresterea se datoreaza vanzarilor mai mari de produse finite in Vietnam, in special a celor din clasa Antiinfectioase. Vanzari mai mari in Vietnam au fost posibile si prin aportul reprezentantei Antibiotice in aceasta tara, care a deschis noi oportunitati de dezvoltare. In perspectiva anilor urmatori, Antibiotice vizeaza inregistrarea si valorificarea portofoliului din Vietnam si pe alte piete din zona Asiei de Sud Est precum Filipine, Hong Kong, Taiwan, unde compania are negocieri in derulare cu parteneri din aceste tari.