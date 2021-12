Acțiunile One United Properties intră în indicele FTSE Global All Cap

În data de 20 decembrie 2021, acțiunile One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație, au intrat în indicele FTSE Global All Cap. Indicele FTSE Global All Cap este un indice ponderat în funcție de capitalizarea pieței care reprezintă performanța acțiunilor cu capitalizare mare, medie și mică la nivel global.

Indicele acoperă piețele dezvoltate și emergente și este adecvat pentru produse de investiții, precum fonduri, instrumente derivate și fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri).

„Suntem mândri că, începând de astăzi, a crescut reprezentarea companiilor antreprenoriale românești la nivel internațional. Din clipa în care ne-am exprimat intenția de a ne lista la Bursa de Valori București, am analizat toate modalitățile prin care putem crește vizibilitatea pieței de capital românești în fața investitorilor instituționali globali. Ne bucurăm că deja în șase luni de la IPO, acțiunile ONE au fost incluse în indicele FTSE Global All Cap. Chiar dacă ponderea companiilor românești rămâne modestă, estimăm intrări semnificative de numerar pe piața de capital din România ca urmare a includerii noastre de către FTSE Russell. Impactul acestei decizii este fundamental, observând deja o creștere semnificativă în activitatea de tranzacționare a acțiunilor ONE,” a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Acțiunile One United Properties au fost printre cele mai tranzacționate acțiuni la Bursa de Valori București odată cu listarea companiei în iulie 2021. Lichiditatea zilnică din prima zi de tranzacționare până pe 17 decembrie 2021 a fost de 1,8 milioane lei pe zi. De la anunțul includerii ONE în indicii FTSE Russell din 22 noiembrie, activitatea zilnică de tranzacționare a crescut semnificativ, valoarea medie zilnică tranzacționată fiind de 5,3 milioane de lei.

One United Properties este a cincea acțiune românească care a intrat în indicele FTSE Global All Cap după Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom și Teraplast. Împreună, cele cinci companii au o capitalizare bursieră de 61,1 miliarde de lei (13,9 miliarde de dolari). Ponderea totală a acțiunilor românești în indicele FTSE Global All Cap este de 0,01%. În urma includerii noilor companii în data de 20 decembrie 2021, indicele are 9.428 de companii constitutive, cea mai importantă pondere, aproximativ 60% din totalul fondului, fiind deținută de 1.829 de acțiuni americane.

Cele mai mari trei acțiuni incluse în indicele FTSE Global All Cap la 30 noiembrie 2021 au fost Apple (pondere de 3,41% din indicele total), Microsoft (3,28%) și Amazon (2%). Sectorul tehnologiei este cel mai reprezentativ industrie în cadrul acestui indice, reprezentând peste 20% din ponderea totală, urmat de bunurile de consum discreționare și acțiunile financiare. Sectorul imobiliar este al treilea cel mai puțin reprezentativ în acest indice din punctul de vedere al ponderii, deoarece înainte de intrarea One United Properties, acesta includea 708 companii cu o pondere totală în indice de 3,57%. În ultimii cinci ani, FTSE Global All Cap Index a adus investitorilor un randament total de 94%.

Pe lângă includerea în FTSE Global All Cap, acțiunile ONE au fost adăugate și în componența FTSE Global Small Cap, segmentul cu capitalizare mică din universul FTSE Global Equity Index, și FTSE Global Total Cap, care include companii de dimensiuni mari, medii, mici și micro. În FTSE Global Total Cap, România este reprezentată de șapte companii - Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom, One United Properties, TeraPlast, precum și două companii cu micro-capitalizare: Bittnet și TTS.

One United Properties este a treia companie antreprenorială din punctul de vedere al dimensiunii listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București și cel mai mare dezvoltator imobiliar listat pe piața de capital locală. Acțiunile companiei au debutat la BVB în data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, în cadrul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru dezvoltări ulterioare atât în segmentul rezidențial, cât și în cel de birouri. Începând cu data de 20 septembrie 2021, acțiunile ONE sunt incluse în indicele BET, acesta urmărind evoluția celor mai lichide 19 companii listate la Bursa de Valori București.

