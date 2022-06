One United, prima companie imobiliară din România care va fi inclusă într-un indice regional FTSE

Acțiunile dezvoltatorului imobiliar One United Properties (ONE) vor fi incluse, începând cu 20 iunie 2022, într-un nou indice FTSE Russell: indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging.

„Includerea acțiunilor ONE în indicele FTSE EPRA Nareit Emerging a făcut parte din strategia noastră de a spori vizibilitatea pieței de capital românești pe arena internațională și de a contribui în continuare la îmbunătățirea lichidității companiei. Pe măsură ce ne pregătim pentru operațiunea de majorare a capitalului social, care are scopul de a contribui la investiții în noi oportunități de creștere și de a mări free-float-ul companiei, suntem hotărâți să ne diversificăm acționariatul și să creștem lichiditatea acțiunilor ONE pentru a fi incluși în mai mulți indici regionali și la nivel de industrie”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Indicele FTSE EPRA Nareit Emerging este conceput pentru a urmări performanța companiilor imobiliare și a REIT-urilor listate pe piețele emergente. Prin ajustarea în mod liber a elementelor constitutive ale indicelui și verificarea lichidității, mărimii și veniturilor, indicele este potrivit pentru utilizare ca bază pentru produse de investiții, cum ar fi instrumentele derivate și fondurile tranzacționate la bursă (ETF). Indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging în care va fi inclusă One United Properties acoperă companii listate din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

One United Properties va fi prima companie imobiliară din România care va fi inclusă în acest indice. În urma includerii acțiunilor ONE, indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging va conține 33 de emitenți, dintre care doar doi europeni, unul român și unul ceh. 14 emitenți sunt din Arabia Saudită, 10 din Africa de Sud, trei din Turcia, doi din Emiratele Arabe Unite și unul din Kuweit. Capitalizarea totală de piață a tuturor componentelor indicelui este de aproximativ 24 de miliarde de dolari.

Pe lângă indicele FTSE EPRA Nareit Emerging, acțiunile ONE sunt incluse, din decembrie 2021, și în indicele FTSE Global All Cap, care urmărește performanța acțiunilor cu capitalizare mare, medie și mică la nivel global, în indicele FTSE Global Small Cap – segmentul de capitalizare din universul indicelui FTSE Global Equity și în indicele FTSE Global Total Cap, care include companii mari, mijlocii, mici și micro-companii. La nivel local, din septembrie 2021, acțiunile ONE sunt incluse în BET, principalul indice al Bursei de Valori București care urmărește cele mai lichide companii, precum și indicii BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR și BET Plus.

One United Properties este a treia cea mai mare companie antreprenorială listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București și cel mai mare dezvoltator imobiliar listat pe piața de capital locală. Acțiunile companiei au debutat la BVB pe 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, în cadrul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru dezvoltări viitoare atât în segmentul rezidențial, cât și în cel de birouri.

De la listarea la Bursa de Valori București, acțiunile ONE se află în mod constant printre cele mai tranzacționate instrumente financiare la BVB. Doar în 2022, investitorii au tranzacționat acțiuni ONE în valoare totală de 133,6 milioane de lei, rezultând o lichiditate zilnică de peste 1,3 milioane de lei. Într-un prim trimestru volatil din 2022, acțiunile ONE au depășit indicele de referință BET, oferind o apreciere a prețului acțiunilor de +3,86% față de o scădere de -2,92% a indicelui BET. Doar cinci blue chips, inclusiv ONE, au înregistrat o evoluție pozitivă în această perioadă.

