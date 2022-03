Agroserv Măriuța (MILK), companie românească de agricultură și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, raportează o cifră de afaceri de 68,4 milioane de lei pentru anul 2021, o creștere cu 40% față de 2020 și un profit net de 1,7 milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 6,2 milioane de lei înregistrată la nivelul anului 2020. Compania a înregistrat venituri din exploatare de 104,3 milioane de lei, o apreciere de 42% față de anul anterior.

„Rezultatele financiare înregistrate pentru anul 2021 sunt sub așteptări, având în vedere că rezultatul din trimestrul patru al anului 2021 a fost unul negativ, pe fondul impactului inflației asupra prețurilor de vânzare a lactatelor mai ales în perioadele de ajustare, sărbătorile de iarnă, coroborat cu imposibilitatea transferării unei părți din această creștere către consumatorul final – prevederi contractuale și sezonalitate. De asemenea, un impact major l-au avut și măsurile guvernamentale cu privire la COVID-19, respectiv introducerea certificatului verde pentru acces în marile spații comerciale și astfel, traficul, respectiv vânzările în hypermarketuri au fost afectate semnificativ. Totodată, și în segmentul vegetal, un impact semnificativ l-a avut creșterea prețurilor inputurilor agricole necesare în campania de toamnă. Al doilea an de pandemie a aplatizat trendul de creștere al Lăptăriei cu Caimac, dar cu toate acestea, am învățat multe în 2021 și suntem convinși că aceste experiențe ne vor ajuta să avem o performanță îmbunătățită în 2022,” a declarat Mădălina Cocan, Director General, Lăptăria cu Caimac.

La cifra de afaceri de 68,3 milioane de lei, cea mai mare contribuție a fost adusă de activitatea de procesare lactate – 55%, urmată de ferma vegetală – 26% și activitatea zootehnică – 19%. În ceea ce privește vânzările în magazine, pe parcursul anului trecut, compania a înregistrat vânzări de 37,5 milioane de lei, determinate de majorarea volumelor vândute, creșterea numărului de produse în magazine și de creșterea numărului de magazine. De asemenea, veniturile aferente costului de producție în curs de execuție, au crescut cu 50%, ajungând la 26,3 milioane de lei.

„În anul 2021 am navigat printr-o incertitudine și un haos generalizat în piață atât în rândul partenerilor de business – mă refer în special la clienții Lăptăriei, dar și în rândul consumatorilor care au fost afectați de al doilea an de pandemie în moduri extreme – fie s-au simțit încurajați să trăiască clipa, să plece în vacanțe multiple, să schimbe joburi, să își reorganizeze prioritățile, fie au simțit nevoia să economisească, să se pregătească pentru mai rău, să cheltuiască chibzuit. De asemenea, 2021 a fost unul marcat de o serie de evenimente majore pentru toate cele trei linii de business ale noastre – închiderea cu succes a plasamentului privat și debutul acțiunilor MILK pe piața AeRO a Bursei de Valori București, construirea unei hale de producție și a unui depozit de frig, lansarea de produse în cadrul Lăptăriei cu Caimac, precum și semnarea unor diverse parteneriate pentru comercializarea produselor noastre. Deși ferma vegetală și cea zootehnică reprezintă activitățile tradiționale pentru companie, în 2021, activitatea de procesare lapte a continuat să reprezinte linia principală de business. Prin urmare, în 2022 avem în vedere să continuăm creșterea brandului Lăptăria cu Caimac pe plan național, prin consolidarea poziției și creșterea numărului de produse prezente la raft în fiecare magazin,” a adăugat Mădălina Cocan.

În ceea ce privește activitatea fermei vegetale, în 2021, Agroserv Măriuța a administrat un număr de aproximativ 2.639 de hectare și a înregistrat o producție totală de aproximativ 34.000 de tone dintre care 4.048 tone la grâu, 7.363 tone la porumb, 12.895 tone la porumb siloz și 3.248 tone de rapiță. Pe lângă culturile respective, la acestea se mai adaugă lucerna și secara. Cifra de afaceri generată de această activitatea a fost de 17,9 milioane de lei.

În ferma zootehnică, numărul de animale a ajuns la aproape 2.900 pe parcursul anului trecut, cu diferențe de la lună la lună datorate numărului de fătări, vânzări de junici și tăurași și reforme (vaci scoase din producție). Zilnic sunt mulse aproximativ 1.000 de vaci a căror medie de producție a crescut cu aproximativ 9% în 2021 vs. 2020 ajungând la o medie zilnică de peste 37.000 litri. Din laptele produs, circa 56% a fost folosit în producția proprie în fabrica Lăptăria cu Caimac, restul fiind vândut către un număr de clienți, procesatori medii și mari din România. Cifra de afaceri generată de această activitate a fost de 12,9 milioane de lei.

Cea de-a treia linie de business a companiei, Lăptăria cu Caimac, a avut parte de o activitate semnificativă pe parcursul anului trecut, fiind lansate patru noi produse: Iaurt Răcoros, brânza Măriuța, Miere și Polen în Iaurt și Rotocol de Cașcaval. Cele mai importante evoluții în categoriile de produse sunt reprezentate de creșterea volumică a vânzărilor de brânzeturi cu 71% datorită în principal Brânzei Proaspete (care se vinde vrac în IKA), creșterea vânzărilor de lapte și deserturi de 12% datorită produsului Ciocolată-n lapte dar și a laptelui de vacă. Cifra de afaceri generată de această activitate a fost de 37,5 milioane de lei.

În 2022, compania își propune să diversifice oferta de produse din cadrul Lăptăriei cu Caimac, în principal prin creșterea numărului de produse din categoria brânzeturi precum și începerea producției de unt. De asemenea, tot în acest an, este avut în vedere proiectul stației de spălare a ambalajelor, obiectivul fiind construirea unei stații care să spele aproximativ 10.000 de sticle și borcane pe oră. Ulterior, compania are în plan începerea instalării în marile orașe din România a aparatelor de tip RVM (Reverse Vending Machine) în care consumatorii vor putea să introducă ambalajele folosite și să fie recompensați cu bonuri valorice și bani.

Prin urmare, pe fondul planurilor de dezvoltare pentru anul acesta, bugetul de venituri și cheltuieli propus de companie pentru 2022, prevede o cifră de afaceri totală de 94,4 milioane de lei, o creștere cu 38% față de 2021 și un profit net de 2,7 milioane de lei, o apreciere cu 56% comparativ cu anul 2021. Agroserv Măriuța estimează că activitatea din fabrică va contribui cu 41 milioane de lei la cifra de afaceri totală, în timp ce activitatea de zootehnie cu 29 milioane de lei, iar cea vegetală cu 24,4 milioane de lei. Compania consideră că 2022 este un an marcat de evenimente geopolitice majore încă de la început și coroborat cu criza energetică, inflația și ultimii doi ani de pandemie, la nivelul pieței și comportamentului de consum vor fi resimțite efecte ce nu pot fi încă anticipate.

Acțiunile Agroserv Măriuța sunt listate pe piața AeRO începând cu 21 mai 2021 sub simbolul bursier MILK. De la debutul acțiunilor și până la 31 decembrie 2021, investitorii au tranzacționat acțiuni MILK în cadrul a 6.230 de tranzacții, în valoare totală de peste 30 de milioane de lei. Începând cu octombrie 2021, compania este inclusă în indicele BET-AeRO, primul indice pentru piața AeRO, dezvoltat de Bursa de Valori București.

Sursa foto: Unsplash

