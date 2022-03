KFC, Pizza Hut și Taco Bell vor să vândă de 266 mil. euro în România anul acesta

Sphera Franchise Group, deţinătoarea companiilor care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România, a bugetat pentru anul 2022 vânzări în restaurante în valoare totală de peste 266 milioane de euro, cu 33% mai mari comparativ cu nivelul din anul anterior, informează compania, într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Conform deciziilor aprobate în Consiliul de Administraţie al companiei, EBITDA normalizată este estimată să ajungă la 19,2 milioane de euro, în creştere cu 31% faţă de datele din 2021, în timp ce se vor investi 15,5 milioane de euro pentru deschiderea a 18 restaurante (nouă KFC România, două KFC Italia, patru Pizza Hut - atât restaurante Fast Casual Delivery, cât şi Express - şi trei Taco Bell)



Totodată, alte 4,5 milioane de euro vor fi investite în remodelarea unităţilor existente şi implementarea soluţiilor de comanda digitală (de tip chioşcuri digitale), în cadrul planului negociat cu Yum!.



Din totalul sumei de 266 de milioane de euro bugetată pentru anul 2022, o pondere de 27% sunt estimate a fi realizate prin intermediul canalului de livrare.



Bugetul aprobat de Consiliul de Administraţie al Sphera Franchise Group urmează a fi supus aprobării în Adunarea Generală Ordinară anuală a Acţionarilor, care va avea loc în data de 28 aprilie 2022.



"Anul 2021 a fost unul impredictibil, iar 2022 se anunţă a fi la fel de provocator în contextul inflaţiei şi a situaţiei economice în general. Cu toate acestea, planurile noastre de dezvoltare pentru 2022 rămân ambiţioase şi suntem încrezători în performanţa noastră. Pentru acest an am bugetat investiţii de peste 20 milioane de euro în deschiderea de noi restaurante şi remodelarea celor existente", a declarat Călin Ionescu, directorul general al Sphera Franchise Group.



În 2022, Grupul anunţă că va continua planurile privind dezvoltarea sustenabilă, iar la jumătatea acestui an, va publica un nou Raport de sustenabilitate pentru anii 2020 şi 2021.



Acţiunile Sphera Franchise Group au fost incluse începând de luni, 21 martie 2022, în indicele FTSE Global Micro Cap, a anunţat, recent, compania, care a precizat că va distribui, anul acesta, dividende în valoare totală de 35 milioane lei, din profitul nedistribuit al anului 2020.



Dividendul brut pe acţiune este de 0,9021 lei. Data ex-dividendului este 6 mai 2022, data plăţii fiind 30 mai 2022.



Sphera Franchise Group S.A. este cel mai mare grup din industria de food service din România şi deţine companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, iar la nivel internaţional, operează restaurante KFC la Chişinău, Republica Moldova şi în Italia.



Grupul deţine peste 170 de restaurante pe cele trei pieţe, dintre care 148 în România, şi are peste 4.700 de angajaţi.

