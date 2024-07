One United Properties (ONE), cel mai mare dezvoltator imobiliar român și unul dintre cei mai mari dezvoltatori de spații rezidențiale din București, va distribui a doua tranșă de dividende din profitul anului 2023, valoarea acestora urmând să ajungă la 37,9 mil. lei. În total, ONE împarte cu acționarii 75,9 mil. lei din profitul de anul trecut.

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 15/07/2024 – 15/07/2027 distribuie dividende pentru acţionarii One United. Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2023- tranșa 2, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0.01 lei/acțiune. One United a distribuit dividende brute în valoare totală de 0,02 lei/acțiune din profitul de anul trecut. Luând în calcul prețul actual de pe bursă al acțiunii ONE, dividendul oferă un randament de 2,2%.

One United este una dintre puținele companii de la Bursa de Valori București (BVB) care fac două distribuții de dividende într-un an, în tranșe semestriale.

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei care dețineau acțiuni ONE la data de 28/06/2024.

Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 15/07/2024.

Acţionarii care sunt clienți ai un case de brokeraj autorizată pe BVB (participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central) își pot încasa dividendele prin intermediul acesteia.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la o casă de brokeraj participantă a sistemului RoClear, plata se efectuează astfel:

prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari;

în numerar, la ghişeele bancare ale BANCA TRANSILVANIA S.A. din întreaga ţară.

One United a avut o afaceri de 1,5 miliarde de lei în 2023, în creştere cu 30% față de anul precedent, în vreme ce profitul net a atins nivelul de 443,2 mil. lei (+9% y/y). Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu sunt fondatorii și principalii acționari ai companiei.

