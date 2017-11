"Nu stiu ce inseamna pentru presedinte procedura viciata. Procedura care este acum in desfasurare este procedura parlamentara. Un grup de senatori si deputati au initiat un proiect de modificare a celor trei legi, acestea sunt in procedura de avizare la CSM, Consiliul Legislativ si Guvern, dupa care vor intra in dezbatere parlamentara in Parlament, Camera Deputatilor, ca prima camera, Senatul, camera decizionala. Este procedura normala. Exista procedura parlamentara sau procedura Guvernului. Am initiat proiectul noi, un grup parlamentari PSD si ALDE", a declarat Florin Iordache, initiator al proiectului de modificare a legilor justitiei, potrivit Agerpres.

El a respins si afirmatia sefului statului conform careia legislatia este "ciopartita", mentionand ca proiectul de lege initiat pe aceasta tema imbunatateste prevederile actuale.

Noi nu ciopartim, noi imbunatatim. Deci, propunerile pe care le facem, le facem in asa fel incat sa imbunatatim legislatia. Cu totii am constatat ca anumite articole sunt fie neconstitutionale, fie nu functioneaza. Prin propunerea pe care noi am facut-o nu facem decat sa imbunatatim legislatia Florin Iordache

Potrivit acestuia, actuala legislatie care vizeaza raspunderea magistratilor este incompleta si, prin proiectul de modificare a legilor justitiei, se stipuleaza mai clar ce inseamna aceasta raspundere, precum si sanctiunile aplicate.

"Constatam ca raspunderea magistratilor este prevazuta in Legea 303. Noi nu am facut decat sa spunem mai clar ce inseamna raspunderea magistratilor si sa prevedem niste sanctiuni. Daca in acest moment imi dati un singur exemplu de procuror sau judecator care raspunde pe actuala legislatie, eu sunt de acord ca nu trebuie sa o modificam. Actuala legislatie care vizeaza raspunderea magistratilor este incompleta si de aceea noi, prin propunerea pe care am facut-o, am precizat ce inseamna reaua credinta si grava neglijenta si am precizat si termenul de prescriptie si modul in care statul trebuie sa se intoarca impotriva celui ce a gresit", a aratat el.

In ceea ce priveste Inspectia Judiciara, Iordache a subliniat ca asa cum este la CSM nu functioneaza. "Am constatat cu totii ca acum cum este ea (Inspectia Judiciara — n.r.) la CSM nu functioneaza si noi am propus infiintarea acelui Consiliu National de Integritate", a adaugat Iordache.

Iohannis: Legile justitiei sunt ciopartite

Presedintele Klaus Iohannis a criticat joi procedura de modificare a legilor justitiei, despre care a afirmat ca sunt "ciopartite".

"Cu rezultate aproape de negative a reusit ministrul Justitiei sa demonstreze ca se poate si mai netransparent, si mai neclar, si mai incert de pana acum. Niciodata nu am avut pana acum o astfel de procedura viciata de legiferare — un pachet de legi asumat de ministru, cerute avize, toate negative, nu se lasa ministrul si se duce fara sa aiba drept de initiativa legislativa in Parlament, isi da fizic proiectele din mana, parlamentari din Coalitie iau aceste proiecte si le prezinta ca si cum le-ar fi creat acasa si acum avem initiativa parlamentara. Asa nu se legifereaza. (...) Daca ne uitam la continut, cu siguranta unele prevederi (...) sunt bune, oportune si necesare. Ma gandesc aici la a pune in acord cu decizii ale CCR, puneri in acord cu directive europene si asa mai departe, insa de la a corecta legislatia, ceea ce in esenta ar fi fost un lucru bun, pana la a cioparti, ceea ce se intampla se pare acum, este cale lunga si nu ar trebui sa o parcurgem", a declarat Klaus Iohannis.

Sursa foto: Agerpres foto