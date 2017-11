“Acest pachet de masuri fiscale, dupa parerea mea, nu este deloc o revolutie fiscala, ci se va transforma intr-o bulversare fiscala. Se propune acolo trecerea contributiilor sociale, de la angajator la angajat, dar si o reducere a impozitului pe venit. La prima vedere pare interesant, dar o analiza mai aprofundata arata ca aceste masuri mai degraba complica problemele, decat sa le rezolve”, mai spune Iohannis.

De exemplu, coalitia PSD-ALDE spune ca transfera contributiile la angajat. Pe de alta parte, intervine cu “taxa de solidaritate”, dde 2,25%, care ramane la angajator. “Pai ori transferam, ori nu?! Deci in realitate transferam partial!”

3 lei. Atat ofera PSD-ALDE in plus. 3 lei

“Pentru oameni ce iese de aici?” se intreaba, retoric, Iohannis. “In buzunar, ce ramane?! Culmea! Nimic! Nimic nu se schimba in buzunarul romanului. Am facut un calcul, folosind datele communicate public. Pentru a nu fi acuzat ca folosesc un exmeplu de salariu foarte mic sau mare, am facut pe salariul mediu brut pe economie, 3.320 de lei. Cineva cu acest salariu brut castiga net 2.335 de lei. Aplicand masurile propuse de coalitia PSD-ALDE si implementate cu mult entuziasm de Guvern, rezulta ca, daca angajatorul este de buna credinta si nu ii scade salariul angajatului, la un total cost al angajatorului are este acum de 4.086 de lei, salariatul castiga in plus FIX 3 lei”.

Deci marea revolutie fiscala facuta de PSD-ALDE, aduce unui om care castiga 2.335 de lei, inca 3 lei in plus. “Este caraghios! Promisiunea PSD-ALDE ca prin transferarea CAS-ului, prin scaderea impozitului de venit ar creste salariul, este pur si simplu falsa! Creste cu 0,1%, acei 3 lei”.

Mai grav, continua el, exista ingrijorari in mediul economic, la sindicate, ca in realitate vor fi sectoare intregi unde salariile vor SCADEA in urma acestor masuri.

In ceea ce priveste pensia si promisiunea de crestere a PSD-ALDE, "dupa evaluarea noastra, aceste masuri si calcule sunt carpeli. Ma simt obligat fata de romani sa imi spun pararea ca lucrurile nu merg bine. Pe de alta parte, presedintele Romaniei, conform Constitutiei, nu are atributii concrete economic, eu doar trag semnale de alarma si sper in buna credinta a PSD-ALDE".

NU este necesar un prag pentru abuzul in serviciu!

In ceea ce priveste legile justitiei, Iohannis spune ca "a reusit Ministrul Justitiei sa fie SI MAI NETRANSPARENT, si mai VICIAT decat pana acum! Un pachet de legi asumat de ministru, cerut avize - toate negative, nu se lasa Ministrul, se duce fara sa aiba drept de initiativa legislativa in Parlament, isi da fizic proiectele din mana. Parlamentari din Coalitie le prezinta ca si cum le-ar fi creat acasa...si acum avem initiativa Parlamentara. Asa NU se legifereaza. Pe de alta parte, uitandu-ne la continut, cu siguranta unele prevederi sunt bune, oportune si necesare - puneri de acord cu decizii ale CC, cu directie europene si asa mai departe. INSA de la a corecta legislatia, ceea ce in esenta ar fi fost bun, pana la a o cioparti, ce se intampla acum, este cale lunga si nu ar trebui parcursa!".

Mai mult, inspectia judiciara ar trebui sa ramana la CSM, conform Constitutiei, opiniaza Presedintele Romaniei.

In ceea ce priveste redefinirea abuzului in serviciu, Iohannis spune ca "ma tem si aici de ciopartiri ale legislatiei in rigoare. Ma gandesc la acel mult discutat si vehiculat prag. NU cred ca trebuie sa existe un prag valoric pentru definirea abuzului in serviciu".

"O vreme am mai urmarit declaratiile lui Tariceanu, spune Klaus Iohannis. De la o vreme incoace, credeti-ma, nu mai urmaresc afirmatiile acestui domn, intrucat au devenit din ce in ce mai ciudate! Cateodata se creaza impresia ca este putin obsedat, ori astfel de persoane, nu fac bine politicii. Si culmea, aceste abordari foarte ciudate au aparut cu intensitate, de cand procurorii l-au deferit justitiei pe acest domn", spune presedintele tarii, referindu-se la "iesirile" recente ale lui Calin Popescu Tariceanu, care da vina pe starea tarii pe "forte oculte".