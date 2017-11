Romania ar putea incheia in luna februarie un nou acord cu FMI, pentru a se incadra in deficitul bugetar agreat cu Uniunea Europeana, a declarat, la Suceava, deputatul PNL Cristina Traila, potrivit Agerpres .

''Se preconizeaza semnarea unui nou acord cu FMI. Se stie ca exista un audit al FMI in momentul de fata. Se presupune ca datorita acestui deficit bugetar, pentru a ne incadra in limitele agreate ar trebui sa existe, undeva prin luna februarie, un nou acord cu FMI, ceea ce inseamna ca am ajuns sa imprumutam mai mult decat (...) incasam la bugetul de stat. Avem un PIB ridicat, dar, in acelasi timp, imprumuturi la fel de mari'', a spus Traila.

Referindu-se la trecerea contributiilor de la angajator la angajat, Traila a spus ca aceasta masura ''creeaza haos in sistem'', iar salariile ar putea scadea cu 11%.

''Toate patronatele, toate sindicatele s-au manifestat in defavoarea unei astfel de masuri si nu intamplator, pentru ca s-a facut un calcul real pe un salariu de 1500 de lei brut, pe o astfel de schema propusa de Ministerul de Finante si de Guvernul Tudose, din care rezulta ca, in mod real salariul scade, undeva, cu un procent de 11%'', a spus Traila.

In opinia deputatului liberal, masurile pe care incearca sa le adopte Guvernul nu vor rezista in timp si doar pot fi o dovada cu nu exista fonduri bugetare suficiente.

''Este clar ca toate aceste cresteri bugetare care au avut loc in decursul acestui an nu fac altceva decat sa arate ca nu exista bani la buget si, mai devreme sau mai tarziu, aceasta gaura bugetara va fi evidenta. Am mai trecut printr-o astfel de perioada, tot datorita unui guvern, pe vremea respectiva Tariceanu, sustinut de PSD. S-a ajuns la niste masuri radicale tocmai datorita unui deficit bugetar de 8% (...) Calculele arata acum ca sunt undeva de aproximativ 4%, ceea ce arata ca ne ducem clar spre incalcarea acelui acord de 3% pe care-l avem cu Uniunea Europeana'', a spus Traila.