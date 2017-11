''Ce se intampla zilele acestea prin deciziile pe care Guvernul preconizeaza, deocamdata, sa le adopte, si ma refer la masurile fiscale, duce societatea romaneasca intr-o zona gri (...) Split TVA aduce un mare prejudiciu tuturor operatorilor economici platitori de TVA. Spun asta pentru ca aici se incalca in realitate, cu adevarat, dreptul de proprietate'', a spus Traila.

Deputatul liberal a sustinut ca statul roman se foloseste de acesti bani, blocati intr-un cont special, in dezavantajul firmelor vizate de aceasta masura.

''In decursul unei luni, incaseaza facturi cu TVA-ul aferent. Pana la 25 ale lunii cand, teoretic, trebuie achitat acel TVA catre stat, acel operator economic mai achizitioneaza bunuri si servicii care, la fel, sunt purtatoare de TVA. Diferenta intre suma incasata si suma pe care ar trebui sa o dea statului roman este proprietatea acelui operator economic. Ea este blocata printr-o astfel de masura intr-un cont special si utilizata de catre statul roman in defavoarea acelui privat. Acei bani sunt proprietatea acelei firme care putea sa-i utilizeze pentru circuitul intern, pentru achizitiile si pentru ceea ce-si propune compania respectiva sa faca'', a spus Traila.

In opinia deputatului liberal, adoptarea unor asemenea masuri fiscale creeaza ''degringolada'' in randul operatorilor economici.

''Ceea ce-si asuma pana la urma Guvernul - de altfel nici nu si-a asumat in mod concret, pentru ca toate aceste proiecte de legi au fost transmise in Parlament, ordonanta cu split TVA fiind amanata pana la 1 ianuarie 2018 si este intr-un circuit in Parlament - nu face altceva decat sa creeze o degringolada pe piata companiilor si in ceea ce priveste aplicarea acestor masuri fiscal bugetare'', a spus Traila.