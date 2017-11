Uniunea Salvati Romania initiaza strangerea de semnaturi pentru o initiativa cetateneasca ce transpune in Constitutie cea mai importanta solicitare a romanilor care au protestat anul acesta in strada: fara penali in functii publice.

USR considera ca se impune introducerea acestei interdictii in Constitutie in contextul "asaltului asupra Justitiei pe care coalitia PSD-ALDE l-a inceput imediat dupa preluarea puterii cu OUG 13" si care a culminat, dupa noua luni, cu proiectul de modificare a legilor justitiei ce submineaza independenta magistratilor si anuleaza reformele pe care Romania le-a facut in ultimii ani in acest domeniu.

"USR s-a opus cu toata forta si a organizat primul protest din Parlamentul Romaniei impotriva OUG 13, dar sutele de mii de oameni din strada sunt cei care au reusit cu adevarat sa blocheze aceasta tentativa a coalitiei PSD-ALDE de salvare a coruptilor. De aceea, USR face din nou apel la romani sa semneze aceasta initiativa pentru a reusi impreuna sa oprim asaltul asupra Justitiei. Speram ca majoritatea PSD-ALDE nu isi va permite sa blocheze in Parlament o initiativa cetateneasca semnata de peste 500.000 de oameni, asa cum a facut-o pana in prezent cu toate proiectele initiate de opozitie pentru a curati politica romaneasca", a declarat Dan Barna, presedintele USR.

Juristii Uniunii Salvati Romania au elaborat un nou articol pentru Constitutia Romaniei care prevede ca “nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati prin hotarari judecatoresti definitive la pedeapsa inchisorii pentru infractiuni savarsite cu intentie”

USR mentioneaza ca mai multe tari din Europa au astfel de interdictii in legislatie, pentru a limita coruptia in institutiile de stat, iar unele printre care Estonia, Danemarca, Polonia, Luxemburg au acest principiu in Constitutie. In Romania, legislatia nu interzice persoanelor condamnate penal sa ocupe functii publice, cu exceptia functiilor din Guvern. Astfel, Liviu Dragnea, desi are o condamnare penala definitiva, a ajuns presedintele Camerei Deputatilor.

"Avocatul Poporului Victor Ciorbea a atacat anul acesta la Curtea Constitutionala legea care interzice persoanelor condamnate penal sa ocupe functii in Guvern, pe motiv ca a constatat o lipsa de coerenta legislativa in stabilirea unor criterii de integritate clare, obiective si general valabile pentru ocuparea functiilor apartinand celor trei puteri in stat. Intr-adevar, legea trebuie aplicata unitar, dar nu sensul eliminarii interdictiei, ci in sensul extinderii ei si pentru functia de presedinte al Romaniei, precum si pentru functiile din administratia centrala si locala”, a precizat presedintele USR Dan Barna.

Uniunea Salvati Romania invita societatea civila, dar si sindicatele din toate domeniile, sa faca parte din comitetul de initiativa care va face aceasta propunere legislativa de revizuire a Constitutiei. Initiativa cetateneasca trebuie sa stranga cel putin 500.000 de semnaturi in sase luni de la publicarea propunerii in Monitorul Oficial.

Sursa foto: Facebook / USR