Orban: Am convenit să semnăm o completare a acordului de coaliţie

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că liderii coaliţiei au convenit să semneze o completare a acordului politic, care să ducă la creşterea încrederii între parteneri şi îmbunătăţirea funcţionării guvernării.

"După două zile de discuţii serioase pe care le-am purtat, am convenit să semnăm o completare la acordul de coaliţie, care să aducă proceduri şi puncte de vedere care să ducă la creşterea încrederii între parteneri, la îmbunătăţirea mecanismelor de funcţionare a coaliţiei. Formaţiunile politice sunt conştiente de responsabilitatea pe care o au de a asigura buna guvernare a României. Cei care au pariat pe faptul că nu ne vom înţelege şi-au făcut iluzii, suntem o coaliţie bazată de încredere, pe solidaritate", a afirmat Orban, după şedinţa coaliţiei, scrie Agerpres.

Europarlamentarul USR PLUS Dragoş Tudorache, preşedintele executiv al PLUS, a anunţat că, urmare a acordului la care au ajuns partenerii din coaliţia guvernamentală, miercuri dimineaţă formaţiunea sa va anunţa o propunere pentru funcţia de ministru al Sănătăţii.

"Am intrat în această discuţie în coaliţie cu nevoia şi încrederea că vom găsi soluţiile necesare pentru a asigura buna funcţionare a coaliţiei în continuare şi le-am găsit. (...) Toate forţele politice prezente în această coaliţie s-au investit şi ele cu aceste soluţii. Ca urmare a înţelegerii din această seară, mâine vom face o propunere pentru un nou ministru al Sănătăţii, propunere pe care o veţi afla mâine dimineaţă", a declarat Dragoş Tudorache, la Parlament, la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare.

Coaliţia merge mai departe şi urmare a discuţiilor purtate vreme de două zile a fost făcut un pas important pentru o guvernare mult mai eficientă şi o coerenţă a deciziilor politice în coaliţie, a declarat premierul Florin Cîţu.

"Aşa după cum am spus, coaliţia merge mai departe. Astăzi a fost făcut un pas important pentru a avea o guvernare mult mai eficientă şi o coerenţă a deciziilor politice în coaliţie", a declarat Florin Cîţu la Parlament, la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, că în coaliţie s-a ajuns la un consens în privinţa continuării guvernării, menţionând că armonizarea în coaliţie "necesită răbdare, echilibru şi empatie".

"Aşa cum am spus încă de săptămâna trecută, această coaliţie nu are alternativă şi mă bucur că am reuşit să ajungem la un consens în ceea ce priveşte continuarea guvernării. În acest act adiţional nu există lucruri extraordinare, extravagante, după cum veţi citi. Sunt lucruri care vor asigura o funcţionare coerentă, decizii coerente în coaliţie, atât la nivel guvernamental, cât şi în Parlament şi câteva puncte accentuate din programul de guvernare, fără să adăugăm nimic la programul nostru de guvernare", a afirmat liderul UDMR.

Sursa foto: Ludovic Orban/ Facebook

