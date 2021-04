Costel Alexe, pus sub control judiciar în dosarul șpăgii în tablă

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat că a fost pus sub control judiciar şi a decis să se autosuspende de la conducerea PNL Iaşi, dar îşi va continua activitatea de preşedinte al CJ.

El susţine că este nevinovat şi îşi exprimă convingerea că va demonstra acest lucru în instanţă.

"Ieri, 27 aprilie, am fost invitat la DNA pentru a mi se aduce la cunoştinţă că, în dosarul care mă vizează, am primit calitatea de inculpat, iar procurorii au dispus impunerea controlului judiciar. Sunt nevinovat şi am convingerea că voi demonstra acest lucru în instanţă, dar, în acest moment, consider că este un gest de onoare să mă autosuspend din funcţia de preşedinte al PNL Iaşi. Partidul Naţional Liberal a susţinut permanent lupta împotriva corupţiei prin toate măsurile pe care le-a luat, nu doar de când este la guvernare, ci şi când a fost partid în opoziţie. Şi eu, personal, am susţinut lupta împotriva corupţiei, am promovat integritatea în activitatea mea politică şi aşa voi proceda şi de acum înainte. Am încredere că îmi voi demonstra nevinovăţia în justiţie, iar, până atunci, vreau să mă asigur că această nouă calitate pe care o am în dosar nu va afecta în niciun fel activitatea şi imaginea filialei", declară Costel Alexe într-un comunicat de presă.

Acesta spune totodată că echipa PNL Iaşi este profesionistă şi subliniază că deşi a demisionat din funcţia de preşedinte al filialei ieşene, nu va demisiona şi de la conducerea Consiliului Judeţean Iaşi.

"Am muncit foarte mult să construim programul de guvernare şi viziunea de dezvoltare a comunităţii şi am reuşit să obţinem cele mai bune rezultate pentru PNL la ultimele cicluri electorale. Sunt un om de echipă, dar consider că este cel mai corect ca toate implicaţiile pe care le produce acest dosar să le gestionez la nivel personal. Am încredere în colegii mei şi ştiu că vor susţine activitatea filialei şi politicile liberale, astfel încât să păstreze poziţia PNL ca cea mai puternică formaţiune politică judeţeană. Voi continua activitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean şi voi demonstra împreună cu echipa pe care am format-o că putem implementa programul de guvernare pe care l-au votat ieşenii şi că administraţia liberală este un exponent al schimbării în bine. Sunt încrezător că instanţele de judecată îşi vor face corect treaba iar în final se va demonstra că sunt un om de bună credinţă", mai spune preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, în comunicatul de presă.

Citeste si: Costel Alexe se apără în fața dosarului DNA: Voi demonstra că sunt...

În luna ianuarie a început urmărirea penală într-un dosar întocmit de DNA pe numele lui Costel Alexe pentru luare de mită şi instigare la delapidare. Potrivit procurorilor anticorupţie, în cursul anului trecut, Alexe ar fi primit mită 22 de tone de produse de tablă pe vremea când era ministru al Mediului, pentru alocarea cu titlu gratuit către un combinat siderurgic a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Sursa foto: Agerpres Foto

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: