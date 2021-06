Legea Romexpo: Orban le cere celor de la USR PLUS să ”fie mai decenți”. Barna vorbește despre ”un Moș Crăciun imobiliar”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că în cazul proiectului privind terenul de la Romexpo nu a fost luată o decizie în coaliţie, menţionând că el a arătat "mult tact, dorinţă de dialog şi cooperare" în relaţia cu USR PLUS şi ar trebui ca şi reprezentanţii acestei alianţe să "fie mai decenţi în a prezenta public".

"Şi în privinţa relaţiei cu USR PLUS cred că am arătat foarte mult tact, dorinţă de dialog şi cooperare şi cred că şi ei ar trebui să fie mai decenţi în a prezenta public. Noi am avut o discuţie în coaliţie legat de acest subiect, nu s-a luat o decizie, probabil că vom mai discuta acest subiect, dacă nu se va ajunge la o înţelegere. Evident, avem o retrimitere a legii care a fost făcută de preşedintele Klaus Iohannis, trebuie să ţinem cont de observaţiile formulate în cererea de reexaminare şi până la urmă vom lua o decizie", a afirmat Orban, întrebat, după şedinţa conducerii PNL, în legătură cu acuzaţiile aduse de USR PLUS potrivit cărora liberalii doresc să treacă legea prin Parlament pe "repede înainte".

În 11 iunie, senatoarea USR PLUS Silvia Dinică, preşedintele Comisiei economice, a acuzat-o pe senatoarea PNL Iulia Scântei, şefa Comisiei juridice, de presiuni pentru adoptarea rapidă a proiectului de lege referitor la trecerea terenului de la Romexpo la Camera de Comerţ.

"Presiunile care se fac pentru adoptarea rapidă a proiectului de lege au depăşit orice limită, acum se încearcă scoaterea Comisiei economice de la raportul pe această lege (...) Mai mult, depăşindu-şi complet atribuţiile, senatoarea Iulia Scântei a încercat să forţeze punerea legii şi pe ordinea de zi a Comisiei economice ca să dăm un vot la fel de repede. M-am opus acestei iniţiative şi planul a eşuat", a scris Silvia Dinică pe Facebook.

În replică, senatoarea Iulia Scântei a respins "categoric" acuzaţiile.

"Afirmaţiile senatoarei USR vădesc necunoaşterea procedurilor parlamentare şi intenţia de manipulare a opiniei publice pentru a distrage atenţia de la promovarea intereselor unor grupuri imobiliare, în numele unei pretinse competiţii economice. O astfel de poziţionare pune în pericol garanţiile statului român, cerute de preşedintele României prin cererea de reexaminare a legii", a scris, în 13 iunie, Iulia Scântei pe Facebook.

Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS, a declarat luni că în cadrul şedinţei Biroului Naţional al formaţiunii a fost reiterat punctul de vedere conform căruia, prin transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a terenului de la Romexpo, statul român "oferă un cadou de cel puţin" 400 de milioane de euro.

Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, pe 31 martie, Parlamentului reexaminarea legii care vizează transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Camerei de Comerţ a terenurilor proprietate privată a statului aflate, până la data intrării în vigoare a actului normativ, în folosinţa gratuită a CCIR şi care nu sunt revendicate.

Şeful statului cere reexaminarea actului normativ pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, prin care o suprafaţă de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului în cea a Camerei de Comerţ şi Industrie a României pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar.

